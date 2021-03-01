В Кремле прокомментировали слова Байдена о Крыме

Крым воссоединился с Россией на абсолютно законных основаниях, РФ не осуществляла аннексию полуострова, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя недавние слова президента США Джо Байдена о том, что Вашингтон "никогда не признает так называемую аннексию" Крыма.

"Аннексию Крыма, действительно, невозможно признать, и никто об аннексии Крыма не говорит, потому что ее не было", - заявил пресс-секретарь главы государства.

Представитель Кремля также напомнил, что решение о присоединении полуострова к России было принято крымским законодательным органом в соответствии со статусом Крыма, который на тот момент находился в составе Украины.

"Был предпринят абсолютно четкий и безупречный набор юридических действий", - отметил Песков, добавив, что США нужно просто признать факт воссоединения полуострова с Россией.