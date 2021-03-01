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01.03.2021 14:40
Рубрика: Спорт

В Крыму священник-пауэрлифтер установил новый мировой рекорд

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Обладатель высшего спортивного звания национальной ассоциации пауэрлифтинга России "Элита", клирик Свято-Николаевского собора в Евпатории Дмитрий Чкана установил мировой рекорд в военном жиме лежа: выступая в весовой категории до 100 килограммов, он поднял штангу весом 172,5 килограмма.
Отец Дмитрий (справа) и другой участник соревнований Андрей Гутлебет не скрывают радости от спортивных побед. Фото: Архив Дмитрия Чканы Отец Дмитрий (справа) и другой участник соревнований Андрей Гутлебет не скрывают радости от спортивных побед. Фото: Архив Дмитрия Чканы
Отец Дмитрий (справа) и другой участник соревнований Андрей Гутлебет не скрывают радости от спортивных побед. Фото: Архив Дмитрия Чканы
Фото: Илья Изотов/ РГ
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Свое рекордное достижение спортсмен в присутствии представителей национальной ассоциации продемонстрировал на Кубке города-героя в Севастополе. Таким образом, Чкана преодолел на два с половиной килограмма мировой рекорд, который в августе прошлого года установил в родном городе 34-летний пауэрлифтер из Ростова-на-Дону Басыр Агамалиев на турнире The Last Man Standing 2.

Главное отличие военного жима от обычного жима лежа - это положение ног: они должны не касаться пола либо скамьи, а находиться на весу, согнутые в коленях и скрещенные между собой. Кроме того, во время жима спортсмен не должен совершать ногами движений - разгибать или выпрямлять.

В комментарии "РГ" священник-пауэрлифтер рассказал, что выступление на принесших ему очередной мировой рекорд соревнованиях было "самым нервным" за всю его спортивную карьеру.

- Дело в том, что на разминочной лавке мне установили вес, на 12 с лишним килограммов превысивший рекордный! - рассказал отец Дмитрий. - Притом что было запланировано 155 килограммов. Оказалось, забыли пересчитать блины. Я выжал этот вес, но удивился тому, как невыносимо тяжело мне было это сделать. Когда после выполнения подхода подсчитал вес - чуть не упал. Я жутко перенервничал: мне идти выступать, а я уже выложился. Но хорошего запаса прочности хватило для того, чтобы, несмотря на все передряги, поставить точку в моем выступлении.

Фото: Олег Широков/РГ
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Оценивая собственный результат на тренировке, что оказался намного выше официально зафиксированного рекорда, Чкана признался, что последний планирует в будущем побить.

- Сейчас другие планы: готовлюсь к мартовским соревнованиям, на которых намерен выжать 35 раз подряд вес в 100 килограммов, - рассказал отец Дмитрий.

Ранее иерей Дмитрий Чкана установил три мировых рекорда в жиме лежа: первый, когда совершил 69 подъемов штанги массой 75 килограммов, второй и третий (в категории и любителей, и профессионалов) - когда за один подход 222 раза поднял штангу массой 55 килограммов.

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