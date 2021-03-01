"Большая перемена" на Урале стартовала с интеллектуальной зарядки

Сегодня в преддверии всероссийского конкурса для школьников "Большая перемена", который начнется в конце марта, открылись первые образовательные центры. В Свердловской и Челябинской области площадками впервые стали филиалы мультимедийного исторического парка "Россия - моя история", где ребята будут готовиться к конкурсу.

На каждой площадке встретилось 50-60 детей из средней и старшей школы: там они будут в течение месяца слушать лекции от профессионалов, участвовать в мастер-классах. Региональные точки "Большой перемены" открывали вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько и первый замгубернатора Челябинской области Ирина Гехт. Также на церемонию пригласили артистов эстрады и команды КВН.

Сегодня ребята участвовали в межрегиональном онлайн-квизе (интеллектуально-развлекательной викторине) и дали старт месяцу экологии "Планета - дом каждого из нас". В рамках него они будут весь март готовить видеопрезентацию проектов по улучшению окружающей среды. Шестерым победителям этого этапа достанется путешествие по стране, а авторам самых оригинальных работ - посещение заповедников и даже участие в съемках фильма о снежном барсе.

Помимо экологического школьникам предстоит выполнить задания еще по девяти направлениям в течение года: наука и технологии, журналистика и новые медиа, волонтерство, урбанистика, здоровый образ жизни и так далее. Все состязания команд регионов завершатся в ноябре - финал пройдет в Международном детском центре "Артек".

Справка "РГ"

"Большая перемена" - проект президентской платформы АНО "Россия - страна возможностей", Минпросвещения РФ, Роспатриотцентра и Российского движения школьников. Конкурс направлен на обучение детей soft skills, развития их талантов и эрудиции. Лидеры среди учащихся 11-х классов получат грант (один миллион рублей) и пять баллов к портфолио при поступлении в вуз, 9-10-х - 200 тысяч рублей.