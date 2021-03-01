Девять человек пострадали в ДТП с автобусом в Челябинской области

На Южном Урале выясняют обстоятельства аварии, в которой пострадали девять пассажиров междугороднего автобуса. ДТП произошло на спуске с перевала в горнозаводской зоне области.

- Сегодня около 07.40 часов на третьем километре автодороги Усть-Катав - Орловка 36-летиний водитель пассажирского автобуса в условиях снегопада не учел состояние дорожного покрытия, не выбрал безопасную скорость движения и, двигаясь на спуске, совершил наезд на стоящий грузовой автомобиль Volvo с полуприцепом, - сообщили в понедельник ГИБДД.

Фура двигалась в гору, в условиях снегопада выехала на встречную полосу, после чего водитель произвел ее остановку.

Автобус следовал по маршруту из Усть-Катава в Катав-Ивановск, В результате ДТП пострадали девять его пассажиров, включая четырех несовершеннолетних, отметили в ГИБДД.