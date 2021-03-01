Криминолог объехал 79 стран, изучая преступные сообщества и тюрьмы мира

Где сегодня самый высокий уровень преступности? В какой стране действуют самые жестокие банды? Живы ли мафиозные структуры мира, слава о которых гремела десятилетиями? И почему почти все преступники, осужденные пожизненно, считают себя невиновными?

Ответы на все эти вопросы знает криминолог, директор Института государственного и международного права Уральского государственного юридического университета Данил Сергеев. Изучая криминал разных стран в рамках своей научной работы, он объехал почти полсвета. О том, как сегодня устроен этот теневой мир, он рассказал в интервью "Российской газете".

Данил, вы побывали в 79 странах, какую можно назвать самой криминализованной?

Данил Сергеев: Прежде всего, страны Латинской Америки. Но не только из-за того, что в них процветает наркоторговля. Дело в том, что большинство из них когда-то были колониальными. Сельские жители работали в полях, а с приходом механизации, труд их стал не востребован, они массово хлынули в города, образуя бедные изолированные поселения. Работы нет, наркотики, полное отсутствие социальной помощи государства - и вот результат: возникли огромные кварталы трущоб, заселенных бедняками и маргиналами, которыми управляют местные банды.

Яркий тому пример - фавелы в Бразилии. В одной из них в гостевом доме, управляемым местным криминальным авторитетом, мы поселились вместе с моей девушкой, когда я впервые побывал в Бразилии восемь лет назад.

Как вас угораздило?

Данил Сергеев: Мы клюнули на рекламу: отель с лучшими видами на океан и город. Мы и не думали, что он расположен в фавеле. Тогда, к слову, там было не так опасно: перед Олимпиадой как раз произошло "замирение" местных банд и полиции, и фавела на время перешла под контроль государства. "Замирение" - это не просто переговоры за круглым столом. Они сопровождались настоящими войнами и многочисленными жертвами с обеих сторон.

Так что нам повезло, это был короткий период, когда почти никто ни в кого не стрелял. В фавеле стояли вооруженные полицейские патрули. Поэтому мы гуляли, наслаждались природой, виды там действительно прекрасные - реклама не врет.

Но вот я заглянул в эту же фавелу через пять лет, и все уже круто изменилось. На меня, иностранца, гуляющего даже днем, смотрели чуть ли не как на камикадзе. Дело в том, что фавела к этому времени снова перешла под контроль одной из местных банд.

Показательно, что Бразилия далеко не бедная, и довольно развитая страна. Там развиты космическая отрасль, авиастроение, - выпускают отличные самолеты. Но при этом колоссальный разрыв между самыми богатыми и самыми бедными. Последним практически невозможно выбраться наверх.

Данил, а где самые жестокие преступники?

Данил Сергеев: Самая безбашенная банда действует сегодня в Сальвадоре, США и сопредельных государствах, - Мара Сальватруче или MS-13. Уровень жестокости ее членов просто зашкаливает: они заживо сжигают, пытают и расстреливают людей прямо на улице.

Своими изощренными убийствами известна японская мафия - якудза. Это по-прежнему одно из самых влиятельных преступных сообществ мира. Якудза имеют свои штаб-квартиры, свои отличительные эмблемы и даже не скрывают имена своих боссов. На теле большинства членов японской мафии есть отличительные татуировки, которые говорят о принадлежности и месте в иерархии преступного сообщества. Интересно, что японцы очень боятся членов якудза, а потому с татуировкой закрыт вход в спортзалы, бани и бассейны. Потому что тату там - однозначный признак принадлежности к мафии, никаких модных татуировок в Японии быть не может. Иностранцу даже с маленькой тату лучше ее заклеить пластырем, чтобы не возникло лишних проблем.

Когда я была в Китае, поняла, что там и сейчас сильны триады. Мне даже рассказывали, что китайская мафия тесно срощена с компартией Китая. Это действительно так?

Данил Сергеев: Триады живы, но в большей степени в южных регионах Китая, особенно в Гонконге, а также на Тайване. Триады считаются одними из самых хорошо законспирированных мафиозных структур мира, они созданы по типу тайных обществ. Во многих странах есть ее представители (в том числе, к слову, и в России). Но про связи с компартией ничего не сказать не могу, хотя и исключить тоже. Китай - по-прежнему одна из самых коррумпированных стран мира. Несмотря на то, что за взятки там применяется смертная казнь, и мздоимцев в КНР расстреливают.

Но что касается мафии, да и преступности в целом, она в Китае слабеет на глазах, особенно в материковой его части. Тотальный контроль государства, камеры на каждом шагу, моментально вычисляющие всех, кто попал в поле их видения. Наконец, индекс благонадежности каждого китайца, который введен в КНР, скорее всего, уже в краткосрочной перспективе отразится на уровне преступности, хотя и критикуется как новая форма диктатуры - цифровая). Вообще, чем эффективнее государство - тем слабее в нем организованная преступность.

Фото: Предоставлено Данилом Сергеевым

Вам довелось встречаться с братом легендарного колумбийского наркобарона Пабло Эскобара. Как это вам удалось?

Данил Сергеев: Довольно легко, потому что Роберто, брат Пабло, зарабатывает на имени знаменитого родственника. Проводит по местам его "боевой славы" экскурсии. Не скажу, что для всех, конечно, но при желании, найти его и договориться можно. Пабло Эскобара, известного как "король кокаина", в его родном городе Медельине чтут как настоящего национального героя. Там есть кафе под названием Патрон, а картина Фернандо Ботеро "Смерть Эскобара" - один из ключевых экспонатов местной галереи. При этом Пабло ненавидят в столице Колумбии Боготе, и конечно, - в США.

Дело все в том, что "король кокаина" был самым жестоким преступником и террористом для одних и чуть ли не отцом-благодетелем для других. В Медельини он строил больницы, школы, жилье, щедро помогал жителям. А США, куда он самолетами забрасывал кокаин, и нагло позировал перед Белым домом, когда его искали по всему свету и не могли поймать, готовы были бросить какие угодно силы, только чтобы его не было на белом свете. Дошло до того, что власти Америки поставили Колумбии ультиматум: или вы запираете его в тюрьму или мы вводим против вас серьезные санкции. Об этом мне рассказывал экс-председатель Конституционного суда Колумбии.

Это тогда Эскабар собственноручно построил себе тюрьму?

Данил Сергеев: Да, это легендарная история. Пабло прямо предложили немного пострадать ради Колумбии и ее народа, и посидеть в тюрьме. "Хорошо, - сказал Пабло, - в тюрьму так в тюрьму". Он заключил своеобразное соглашение с колумбийским правительством и построил Ла Катедрал - место заключения, как пятизвездочный отель. Причем, со всеми его атрибутами, отличной едой, бассейном. Его даже обслуживали красивые девушки. Но потом Пабло сидеть в ней надоело. Можно сказать, захотел - и вышел. Сейчас, к слову, в бывшей тюрьме находится женский монастырь.

Вскоре все же началось жесткое преследование Эскабара. Его запеленговали, когда он звонил своему сыну, чтобы поздравить его с днем рождения. Уже через несколько минут в этом месте была группа захвата. Пабло выбрался через окно, но снайперы убили его, когда он бежал по крыше. Этот момент и запечатлен на картине знаменитого колумбийского художника Ботеро. Я был на могиле Пабло, это скромная табличка, усыпанная свежими цветами, которые едва ли не каждый день приносят люди.

Данил, а что сейчас с итальянской мафией? Все мы помним сериал "Спрут", комиссара Каттани…

Данил Сергеев: Отдельные преступные сообщества, "фамилии", еще остались, но это жалкие крохи от некогда самой влиятельной силы, управлявшей Италией и активно работавшей по обе стороны Атлантики. Несколько сотен лидеров мафии оказались в тюрьме, кто-то состарился, и отошел от дел, кто-то ведет легальный бизнес.

Мне повезло, я дружу с Пино Арлакки, в недавнем прошлом Пино был заместителем генсека ООН. В период расцвета мафии, он входил в группу судьи Джованни Фальконе, известного борца с итальянской мафией. Именно он, к слову, послужил прообразом комиссара Каттани. Джованни погиб вместе с женой и тремя телохранителями, в результате взрыва, устроенного сицилийской мафией. С самого Пино Арлакки только недавно сняли круглосуточную охрану.

Он не принадлежал к правоохранителям, Пино - лидер мощного общественного движения, которое больше не могло терпеть то, что страна управляется преступными кланами. Мафии объявили войну. Стоял вопрос, кто самый главный босс всей преступной структуры в Италии. В результате долгое следствие привело нить к Джулио Андреотти, который семь раз занимал должность премьер-министра Италии. Он обвинялся в том, что заказывал жестокие убийства, у него аккумулировались деньги мафии. После его разоблачения в 1993 году, политическая поддержка итальянской мафии сошла на нет, что приблизило закат большинства группировок. К слову, Андреотти так и не попал в тюрьму, так как его уголовное дело было прекращено в связи с истечением сроков давности, хотя грозило ему 24 года. Подписание Конвенции ООН по борьбе с организованной преступностью в Палермо, главном городе Коза Ностры, по словам Пино Арлакки стало символическим последним гвоздем в крышке гроба мафии на Аппенинах.

Блиц

Помните фразу "в тюрьме сейчас хорошо, макароны дают". В какой тюрьме мира лучше всего кормят?

Данил Сергеев: В Финляндии, там нам дали довольно вкусный винегрет. Запомнилась Бразилия, в тюрьме которой можно было отведать большой кусок сочного мяса.

В тюрьмах каких государств самые суровые условия содержания?

Данил Сергеев: Во Вьетнаме. Там ужасная скученность и антисанитария. Насекомые и так далее. Заключенные спят чуть ли не вповалку, на циновках, расстеленных на полу.

Самые комфортные тюрьмы?

Данил Сергеев: В скандинавских странах. Брейвик, как известно, сидит в трехкомнатной "камере". У него есть Wi-Fi, он пишет книги. И ни в чем не раскаивается.

Какое преступление вам запомнилось больше всего своей жестокостью?

Данил Сергеев: Несмотря на то, что меня очень сложно чем-то удивить, поразило то, что совершила Лиза Монтгомери из США. Совсем недавно ее смертный приговор был исполнен, это была единственная за 70 лет казненная женщина вы США. 15 лет назад она познакомилась с девушкой на 8 месяце беременности. Разрезала ей живот, достала ребенка, саму девушку убила и скрыла труп. Она выдала этого малыша за своего. Лиза не могла иметь детей и свою беременность, чтобы не вызвать подозрение, имитировала. Ужасное преступление, закончившееся трагической гибелью матери, но при этом ребенок чудом выжил.

Есть преступник, который вас чем-то растрогал?

Данил Сергеев: Когда мы с коллегами проводили исследование преступников, которые отбывают наказание пожизненно, опросили 147 человек за три года. Необычна история одного парня, который убил четырех человек в 90-е годы. Умный, из хорошей семьи, учился на журналиста. Тронуло то, что в отличие от 99,9 процентов пожизненников, которые уверяют, что сидят "ни за что", и сами убедили себя в этом, он тяжело раскаивается все 22 года, пока отбывает наказание. Увы, скорее всего до конца своих дней он останется за решеткой.