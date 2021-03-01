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01.03.2021 19:10
Рубрика: Общество

Передышка родителям

На Урале появилась бесплатная служба нянь
Текст: Ольга Штейн (Екатеринбург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 43(8394)
Служба нянь для поддержки семей с тяжелобольными детьми заработала в Екатеринбурге. Проект запустил благотворительный фонд "Живи, малыш", который работает с детьми с ДЦП.

- Прошлом летом у нас заработала выездная служба реабилитации, - рассказала "РГ" руководитель проекта Ольга Попова. - По задумке, специалист должен был показывать семьям, как ухаживать за ребенком-инвалидом, но многие родители воспринимали его визиты как возможность отдохнуть: выпить чашку чая, сбегать в магазин. Мы поняли: родители наших подопечных нуждаются в передышке. И решили организовать службу нянь, услуги которых для семей будут бесплатны.

Фото: Кирилл Брага/ РИА Новости
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Средства на проект собирали на краудфандинговой платформе. На год работы одной няни требуется 479 845 рублей.

- Очень долго приходится искать подходящую няню, - поделилась Ольга Попова. - Наши требования - обязательно медобразование и опыт работы с тяжелобольными детьми. В итоге подходящую кандидатуру подсказали родители... Надежде 58 лет, медсестра по образованию, много лет ухаживала за собственным сыном. Ближайшие дни у Надежды полностью расписаны. Заявок от родителей очень много.

- В планах - развить проект, - добавляет Ольга Попова. - Главное- найти людей. Были бы рады видеть в их числе студентов медвузов, из них получаются очень хорошие няни: они энергичны, могут занять и увлечь детей.

Конечно, ни десять, ни даже двадцать нянь потребность семей в таких помощницах не закроют: нуждающихся в передышке родителей сотни.

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