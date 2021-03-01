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01.03.2021 10:30
Рубрика: Происшествия

В Челябинске автобус упал с моста после столкновения с трактором

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)
Фото: Пресс-служба ГИБДД по Челябинской области Фото: Пресс-служба ГИБДД по Челябинской области
Фото: Пресс-служба ГИБДД по Челябинской области

В Челябинске выясняют обстоятельства крупного ДТП на Троицком тракте, где в понедельник утром трактор столкнулся с легковушкой и пассажирским автобусом, сбросив его с моста. По предварительным данным, пассажиры серьезно не пострадали.

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- Сегодня в 08.10 на Троицком тракте 38-летний водитель погрузчика-экскаватора JBC при перестроении в другой ряд совершил столкновение с двигавшимся попутно автомобилем ВАЗ-2112, - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции. - После удара погрузчик выехал на встречную полосу, где совершил столкновение со встречным автобусом Hyundai, который сбил барьерное ограждение и съехал в кювет.

Автобус направлялся из Челябинска в поселок Первомайский Коркинского района. В момент происшествия в нем находилось 10 пассажиров. Однако, по предварительным данным, никто из них серьезно не пострадал. Травмы получили водитель и пассажир легковушки.

На месте происшествия организована проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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