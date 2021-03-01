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01.03.2021 14:12
Рубрика: Власть

Власти Ямала оперативно помогли оленеводам, попавшим в зону "гололеда"

Текст: Елена Панова
В условиях природной стихии оказались 318 семей оленеводов и принадлежащие им стада животных в Ямальском районе ЯНАО. Плотная корка льда и снега не дает оленям получить доступ к корму - ягелю. О том, какую помощь сегодня оказывают семьям оленеводов и животным, попавшим в зону "гололеда" (так это явление называют на Ямале), "РГ" рассказали в администрации Ямальского района.
Фото: Администрация Ямальского района/vk.com Фото: Администрация Ямальского района/vk.com
Фото: Администрация Ямальского района/vk.com

Так, из резервного фонда были оперативно выделены средства для поддержки семей, выпасающих оленей в Сеяхинской и Тамбейской тундрах и пострадавших от "гололеда". Выплата составляет 17,7 тысячи рублей на семью и 14 тысяч рублей - на семью пенсионеров. Более 130 семей уже получили деньги переводом на банковские карты.

- Это своевременная материальная помощь, в первую очередь она необходима семьям, у которых совсем небольшое стадо - до 120 голов, - говорит глава Ямальского района Андрей Кугаевский, который постоянно работает в Тамбейской и Сеяхинской тундрах.

Фото: iStock
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Отметим, режим повышенной готовности в связи с обледенением большей части Сеяхинской тундры из-за резкого перепада температур был введен в конце декабря прошлого года. Чтобы не допустить массовую гибель животных и помочь оленеводам, правительством Ямала и администрацией района был разработан комплекс первоочередных мер.

По отзывам тундровиков, очень важным и своевременным оказалось выделение топлива для снегоходной техники. На сегодняшний день бесплатно выдано уже более 70 тонн бензина более чем 200 семьям. В первую очередь были обеспечены оленеводы, живущие на самых отдаленных территориях возле факторий Яхады-Яха и Тамбей. Они получили по 400 литров топлива на семью. В Сеяхе было выдано по 200 литров, еще 7,5 тонны ГСМ готовятся направить в ближайшие дни.

Большие запасы топлива оленеводам нужны для того, чтобы не только проверять стада, но и ездить для закупок всего самого необходимого на фактории, перевозить комбикорм. Уже 35 тонн комбикорма оленеводы доставили в свои хозяйства.

Как сообщили в управлении по делам малочисленных народов Севера администрации Ямальского района, за два месяца с момента введения режима повышенной готовности удалось развезти и дрова в самые отдаленные места. По поручению Андрея Кугаевского 1090 кубометров направлено в Сеяхинскую тундру, 1291 кубометр - в Тамбейскую.

Фото: iStock
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Руководитель сеяхинской общины "Валама" Леонид Вануйто отмечает, что падеж мог быть и в больших масштабах, но благодаря вовремя предпринятым мерам помощи органов власти и грамотным действиям оленеводов его удалось минимизировать.

- Сейчас оленя лишний раз не тревожат. Поголовье собрано в большие стада, так их легче окарауливать (охранять), животным легче добывать корм. Падеж небольшой, происходит он не только из-за труднодоступности подножного корма, но и сильного холода. Самые слабые олени ложатся и не могут потом встать, так как у них промерзают ноги. Так внешне упитанные олени, которые могли бы прожить еще долго за счет собственных ресурсов, замерзают. Вообще в первую очередь погибают больные олени, молодняк с легочными заболеваниями, - разъяснил он.

Сейчас в зоне обледенения находится стадо в 65 тысяч голов. Администрация района непрерывно проводит мониторинг ситуации.

-Массового падежа нет. Мы ведем мониторинг ситуации практически во всех хозяйствах. На сегодняшний день собранные данные говорят о том, что погибло от холода и голода 250 оленей. Это менее чем полпроцента от общего поголовья оленей в Сеяхинской тундре, - отметили в районной администрации.

Оленеводы надеются на ближайшее потепление. По прогнозам окружной метеослужбы, в марте температура воздуха на севере полуострова Ямал значительно повысится.

- В течение месяца столбик термометра в регионе повысится на 10-12 градусов. Солнечный свет, которого с каждым днем становится все больше, начинает прогревать воздух. В целом средняя месячная температура воздуха ожидается минус 12-18 градусов, что выше нормы на 1-3 градуса. Вместе с тем погода в марте еще достаточно неустойчива. Холодная ветреная погода быстро сменяется теплыми солнечными днями и наоборот, - сообщил начальник Ямало-Ненецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Артем Кошкин.

В регионах Власть Работа власти Регионы Общество Природа Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО Ямал - тепло российской Арктики

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