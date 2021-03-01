Рослесхоз: Космомониторинг пока позволяет увидеть только крупные пожары

В распоряжении регионов и лесных пожарных есть надежная и полезная система дистанционного мониторинга лесных пожаров, сообщили в Рослесхозе. Эта платформа работает с 2005 года. Результаты ее информационной картины на нынешний день доступны почти 15 тысячам профессиональных пользователей во всех регионах страны. Об этом на специальной пресс-конференции в агентстве РИА Новости сообщил начальник Управления охраны защиты и воспроизводства лесов Федерального агентства лесного хозяйства Михаил Козлов.

К сожалению, "картинка" несовершенна и специалистам Рослесхоза хотелось бы более частого пролета спутников над территорией нашей страны и более быстрого доведения результатов космомониторинга до всех заинтересованных в этом служб.

По словам руководителя противопожарной программы Общества добровольных лесных пожарных Григория Куксина, пока специалисты из космоса видят только крупные пожары. Задержка об оповещении с начала возникновения лесных пожаров составляет до нескольких часов.

Это мнение идет вразрез с ранее звучавшей информацией о том, что с пополнением космической группировки дополнительными спутниками лесным пожарным и спасателям из МЧС стала доступна картина даже по термоточкам, а не только по возгораниям. В МЧС также сообщали, что с прошлого года оперативность доведения результатов космосъемки повысилась до 20-40 минут.

По мнению же Григория Куксина, пока человека ничто не заменит и результаты космосъемки заметны только, когда огонь уже охватывает несколько гектаров.