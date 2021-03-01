Роспотребнадзор запретил сжигать опавшие листья и мыть машины во дворах

Роспотребнадзором совместно со специалистами научных организаций проведена масштабная работа по разработке новых санитарных правил, регламентирующих вопросы содержания территорий населенных пунктов, объектов рекреационного назначения, размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения, требования к водным объектам, используемым для питьевых и рекреационных целей, к питьевой воде, к атмосферному воздуху, почвам населенных пунктов, жилым помещениям, общежитиям, центрам временного размещения беженцев и иммигрантов, обращению с медицинскими отходами, пестицидами и агрохимикатами, размещению и эксплуатации радиоэлектронных средств.

Как пояснили "Российской газете" в санитарном ведомстве, в результате удалось оптимизировать санитарно- эпидемиологические требования 26 нормативно-правовых актов, содержащих более 2,1 тыс. обязательных требований и нормативов. Исключено значительное количество излишне детализированных норм, а также положения описательного характера. Все избыточные нормы ушли в прошлое. Получился объемный СанПиН, который вступает в силу с 1 марта. "Новые санитарные правила отличаются удобной навигацией и исключают дублирующие требования нормативных документов других контрольно-надзорных ведомств и инстанций, трактуются однозначно и недвусмысленно. По-прежнему твердой остается позиция Роспотребнадзора в отношении неукоснительного соблюдения противоэпидемических (профилактических) мероприятий", - отметили в ведомстве.

Так, новыми санитарными нормами и правилами установлены требования для контейнерных площадок и специальных площадок (для накопления крупногабаритных отходов), включающие необходимость их ограждения с трех сторон.

При организации площадок с раздельным накоплением отходов появилось требование о необходимости размещения на них контейнеров для каждого вида отходов или группы однородных отходов, исключающих смешивание различных видов отходов. Санитарными нормами и правилами определена необходимость проведения мероприятий для предотвращения размножения насекомых и грызунов, кратность которых установлена в зависимости от температуры наружного воздуха, количества контейнеров на площадке, расстояния до нормируемых объектов. Чем теплее на улице, чем больше контейнеров на площадке, тем чаще должны проводится указанные мероприятия.

Также предусмотрена возможность организации систем подземного накопления твердых коммунальных отходов с автоматическими подъемниками для контейнеров. Нельзя мыть контейнеры на площадках. После погрузки отходов в мусоровоз весь упавший мусор нужно сразу же убрать.

Роспотребнадзор запретил сжигание листьев деревьев, кустарников на территории населенных пунктов. Собранные листья деревьев, кустарников должны вывозиться на объекты размещения, обезвреживания или утилизации отходов.

Зимой дворникам строго-настрого будет запрещено заваливать снегом и льдом детские игровые и спортивные площадки, сбрасывать снег в зонах рекреационного назначения, на поверхности ледяного покрова водоемов и водосборных территориях, а также вблизи источников нецентрализованного водоснабжения.

Санитарными нормами и правилами установлены требования к оборудованию и содержанию пляжей - с обязательной организацией кабины для переодевания, общественных туалетов, душевых, урн. Определена периодичность уборки, дезинфекции таких объектов и сооружений.

Установлена обязанность информировать население и органы власти обо всех аварийных ситуациях, аварийных и внеплановых выбросах в атмосферный воздух, представляющих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения, и принятых мерах по их устранению. Аналогичные требования определены и в отношении организаций, осуществляющих водоснабжение населения.

В санитарных нормах и правилах прописаны требования к земельным участкам многоквартирных жилых домов, которыми определено, что такие земельные участки должны: соответствовать гигиеническим нормативам, установленным для атмосферного воздуха, почвы; быть благоустроены, озеленены; ежедневно убираться. Установлен прямой запрет на мойку транспортных средств, слив топлива и масел, регулировку звуковых сигналов, тормозов и двигателей на территориях земельных участков многоквартирных жилых домов.

Прописаны требования к погрузке и разгрузке материалов, продукции, товаров для торговых объектов, встроенных, встроено-пристроенных в многоквартирный дом, пристроенных к многоквартирному дому. К примеру, не допускается загрузка материалов, продукции, товаров со стороны двора многоквартирного дома, где расположены входы в жилые помещения. Это можно делать только со стороны улицы.