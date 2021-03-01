Россиян предупредили о росте цен на оливковое масло

В России может подорожать оливковое масло. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на поставщиков.

По данным издания, европейские цены на оливковое масло уже выросли на 20-30 процентов. Причинами стали снижение урожая оливок в Греции, Италии и Испании и высокий спрос на продукт в ЕС.

Поставщики отмечают, что в России масло может подорожать в пределах 15 процентов.

По данным компании NielsenIQ, оливковое масло становится все популярнее среди россиян. С февраля 2020 года по январь 2021 года продажи продукта в натуральном выражении увеличились на 7,7%, в денежном - на 17,1%.