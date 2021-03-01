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01.03.2021 22:41
Рубрика: Спорт

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Наша команда прибыла на Кубок мира в Нове-Место
Текст: Анна Бекетова
Российская газета - Столичный выпуск № 43(8394)
Сборная России по биатлону в понедельник прибыла в Чехию, где с 4 по 14 марта пройдут восьмой и девятый этапы Кубка мира.

Как сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР), Карим Халили и Кирилл Стрельцов не летели с командой, так как тренировались в Европе, и присоединятся к сборной в Нове-Место.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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Всего в состав нашей сборной вошли 12 спортсменов. У мужчин это Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Карим Халили и Кирилл Стрельцов, заменивший в составе Антона Бабикова. Старший тренер мужской сборной Юрий Каминский назвал участников трех последних кубковых стартов, в том числе заключительного этапа в шведском Эстерсунде (19-21 марта), сразу после чемпионата мира. У женщин выступят Татьяна Акимова, Ирина Казакевич, Ульяна Кайшева, Лариса Куклина, Светлана Миронова, Евгения Павлова.

Напомним, что на недавнем мировом первенстве, проходившем в словенской Поклюке, россияне завоевали всего одну медаль. Халили, Елисеев, Логинов и Латыпов взяли "бронзу" в эстафете. В медальном зачете мы поделили седьмую строчку со сборными Украины и Беларуси. А безусловными лидерами были норвежцы с 14 наградами (7 золотых, 3 серебряных и 4 бронзовых).

Норвегия - первая и в медальном зачете Кубка мира (28-19-15). Далее идут Франция (8-10-9) и Швеция (6-10-10). Наши биатлонисты на четвертом месте (3-0-2).

Между тем россиянин Денис Иродов выиграл спринт среди юношей на первенстве мира в австрийском Обертиллиахе. Для Иродова эта вторая победа после лучшего финиша в индивидуальной гонке.

Спорт Биатлон

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