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01.03.2021 18:28
Рубрика: Спорт

Российский биатлонист Иродов выиграл второе золото на ЧМ среди юношей

Текст: Максим Домчев
Россиянин Денис Иродов выиграл вторую золотую медаль на проходящем в австрийском Обертиллиахе чемпионате мира по биатлону среди юношей.

В понедельник спортсменам предстояло выявить сильнейших в спринтерской гонке. Несколько дней назад россиянин Денис Иродов стал победителем индивидуальной гонки, поэтому поклонники биатлона в России верили в то, что и на этой дистанции он сумеет попасть в призеры.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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Россиянин преодолел спринтерскую дистанцию быстрее всех, не допустив ни одного промаха. Его результат 18.22,5 секунды. Занявший второе место итальянец Фабио Пиллер Коттрер также отстрелял без промахов, но по ходу дистанции проиграл россиянину 21,1 секунды. Бронза досталась польскому биатлонисту Яну Гуньке, который проиграл победителю 27,9 секунды, при этом совершив одну ошибку на стрельбище.

Еще один российский спортсмен Олег Домичек стал 12-м, у Романа Бойчевского - 23-й результат. Совсем неудачно гонка сложилась для Евгения Кузьминых, ставшего 71-м.

Спорт Биатлон

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