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01.03.2021 20:12
Рубрика: Экономика

Перешли на малые формы

Рынок детской одежды пережил пандемию лучше взрослой
Текст: Ирина Жандарова
Российская газета - Федеральный выпуск № 43(8394)
Сегмент детской одежды легче всего прошел трудный для торговли период. Продажи упали всего на 1,5% в денежном выражении, сообщили "Российской газете" в Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ). Для сравнения: рынок одежды для взрослых просел на 20-25%. Родители могут отказаться от покупки для себя, но не для ребенка. "Дети растут, им постоянно требуются новая одежда и обувь. И родители будут тратить на это деньги", - пояснила президент АИДТ Антонина Цицулина.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Меньше всего пострадал сегмент верхней одежды. А также домашней и повседневной. Хуже дела со школьной. Родители покупали к сентябрю необходимый минимум в ожидании ухода на дистанционное обучение. Сильнее всего просели продажи торжественной праздничной одежды для детей - на 70-80%, свидетельствуют данные консалтингового агентства Kids Fashion Retail. Так как отменялись утренники, празднование дней рождений и выпускные. Эти тенденции сохраняются и сейчас. Лидерами продаж держатся костюмы из футера, футболки, брюки и худи. Пижама за минувший год пережила второе рождение. Если раньше она пользовалась спросом как одежда для сна, то за минувший год стала еще и домашней одеждой.

Фото: Александр Корольков/РГ
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В сегменте детской одежды находится место даже небольшим производителям. "В косметике топ-10 компаний занимают 80% рынка, выйти новому игроку на него сложно. В одежде, наоборот, у топ-10 компаний только 20% рынка, а остальные 80% - это неконсолидированные игроки", - говорит Елена Письменская, руководитель консалтингового агентства Kids Fashion Retail. Это объясняется стремлением к индивидуальности и желанием выделится.

Выйти на рынок "малышам" не так просто. Помощь с сертификацией, выход на экспорт, денежные гранты и продажи на маркетплейсах - все эти меры поддержки получают производители детской одежды благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы". В детской одежде нет свободных ниш, это высококонкурентный рынок. Но он открыт новым идеям и технологиям. Ксения Сергеева из Москвы создала ателье CandyLand_dress для детей с особенностями развития и получила грант на его развитие. Она запустила производство боди больших размеров и других моделей детской одежды, которые удобно одевать на лежачего ребенка. А также одежду для детей с минимальным количеством застежек, для тех, кого особенно сложно собрать на прогулку.

Сейчас на рынке детской одежды очень мало текстиля, засилье трикотажа, пайеток и фатина, говорит предпринимательница из Красноярска Екатерина Дзундза. Именно это побудило ее создать собственную торговую марку и производить платья для девочек. Благодаря проекту она получила сертификаты на свою продукцию. Также предпринимательница планирует запустить продажи своего товара на маркетплейсах.

Сегодня уже в более чем 50 странах продают российские детские товары, их экспорт вырос на 19%

Большие электронные торговые площадки становятся приоритетным каналом продажи одежды. В первом полугодии, когда магазины оказались закрыты, продажи детской одежды онлайн выросли на 186%, отмечают в АИДТ. И даже после их открытия родители продолжили одевать детей в Сети. По итогам 2020 года продажи в категории детской одежды выросли на 70%, отмечают в Wildberries. Даже выход на экспорт сегодня часто означает запуск продаж на маркетплейсах, только международного уровня.

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