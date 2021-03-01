С 1 марта чешские власти ограничили передвижение жителей по стране

Между тем президент Чехии Милош Земан рассказал телеканалу CNN Prima, что попросил российского коллегу Владимира Путина предоставить его стране вакцину от коронавируса "Спутник V". Земан сказал, что рассчитывает на скорые поставки. Он заметил, что для применения препарата потребуется сертификация, но, на его взгляд, речь не обязательно об одобрении Европейским агентством лекарственных средств, это может сделать и национальный регулятор. "Для меня было бы совершенно достаточно сертификата от Государственного института по контролю за лекарственными препаратами", - указал президент. По данным телеканала, соответствующее обращение Земан направил по согласованию с премьером Андреем Бабишем. По итогам прошлой недели Чехия вышла на первое место в мире по количеству новых случаев заражения в пересчете на миллион населения.