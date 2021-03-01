С 1 марта чешские власти ограничили передвижение жителей по стране

Чешские власти с понедельника на три недели ограничили передвижение жителей границами районов проживания. "Исключения допустимы лишь в случаях поездок на работу, оказания помощи близким, а также неотложного посещения госучреждений и врачей", - цитирует ТАСС
первого вице-премьера и главу МВД Чехии Яна Гамачека. Для того чтобы покинуть районы проживания, необходимо иметь разрешительный документ, например, справку с места работы. При проверке разрешение необходимо предоставить полиции. Правительство также ограничило на три недели встречи родственников, которые раздельно проживают на территории одного административного района. Визиты возможны только для оказания помощи больным или инвалидам. Прогулки на свежем воздухе с понедельника можно будет совершать лишь по территории своего населенного пункта.
Президент Милош Земан надеется, что "Спутник V" поможет Чехии справиться с коронавирусом. Фото: EPA
Между тем президент Чехии Милош Земан рассказал телеканалу CNN Prima, что попросил российского коллегу Владимира Путина предоставить его стране вакцину от коронавируса "Спутник V". Земан сказал, что рассчитывает на скорые поставки. Он заметил, что для применения препарата потребуется сертификация, но, на его взгляд, речь не обязательно об одобрении Европейским агентством лекарственных средств, это может сделать и национальный регулятор. "Для меня было бы совершенно достаточно сертификата от Государственного института по контролю за лекарственными препаратами", - указал президент. По данным телеканала, соответствующее обращение Земан направил по согласованию с премьером Андреем Бабишем. По итогам прошлой недели Чехия вышла на первое место в мире по количеству новых случаев заражения в пересчете на миллион населения.