С 1 марта чешские власти ограничили передвижение жителей по стране

Новости

Клебо посчитал странными действия Ретивых в командном спринте на ЧМ 00:03
В МЭР назвали мнение Bloomberg о росте цен на продукты в РФ "спекулятивным" 28.02.2021
В Москве задержаны автохамы, перекрывшие Варшавку 28.02.2021
Ретивых заявил, что Большунов изменил тактику по ходу командного спринта 28.02.2021
Иран не считает нужным проводить встречу с США по ядерной сделке 28.02.2021
Косторная прокомментировала свое выступление в финале Кубка России 28.02.2021
Москвичей предупредили о приближении арктических холодов 28.02.2021
Facebook выплатит 550 миллионов жителям Иллинойса 28.02.2021
Камила Валиева выиграла финал Кубка России по фигурному катанию 28.02.2021
В московском метро произошел технический сбой 28.02.2021
В Саранске зиму проводили турниром по ледовому спидвею 28.02.2021
В Москве автохамы перекрыли Варшавское шоссе 28.02.2021
В Москве трое детей пострадали при падении с аттракциона 28.02.2021
Житель Геленджика установил рекорд России по одиночному заплыву 28.02.2021
Метеор осветил небо над десятью провинциями Турции 28.02.2021
В Москве оборвался аттракцион с детьми 28.02.2021
Турция продлила требование о въезде с отрицательным тестом на коронавирус 28.02.2021
Головин сравнялся с Неймаром по системе "гол+пас" в сезоне 28.02.2021
Эмблема миссии метеоспутника "Арктика-М" порвалась из-за ураганного ветра 28.02.2021
РАН предлагает в Национальный корпус русского языка добавить молодежный раздел 28.02.2021
В Москве подвели итоги первого чемпионата сочинений "Своими словами" 28.02.2021
В Турции этим летом ожидается очень много комаров 28.02.2021
Спартаковец Зобнин извинился перед одноклубниками за свое удаление 28.02.2021
Победитель "Кинотавра" впервые окупился в прокате 28.02.2021
Промес: С такой игрой "Спартак" не сможет бороться за чемпионство 28.02.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Появятся ли в России "негарантированные" авиабилеты
Появятся ли в России "негарантированные" авиабилеты
1 марта - награждение победителей олимпиады "Миссия выполнима. Твое призвание - Финансист!"
1 марта - награждение победителей олимпиады "Миссия выполнима. Твое призвание - Финансист!"
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
01.03.2021 00:01
Рубрика: В мире

Всех запрут по городам

С 1 марта чешские власти ограничили передвижение жителей по стране
Текст: Александр Саможнев
Российская газета - Федеральный выпуск № 42(8393)
Чешские власти с понедельника на три недели ограничили передвижение жителей границами районов проживания. "Исключения допустимы лишь в случаях поездок на работу, оказания помощи близким, а также неотложного посещения госучреждений и врачей", - цитирует ТАСС первого вице-премьера и главу МВД Чехии Яна Гамачека. Для того чтобы покинуть районы проживания, необходимо иметь разрешительный документ, например, справку с места работы. При проверке разрешение необходимо предоставить полиции. Правительство также ограничило на три недели встречи родственников, которые раздельно проживают на территории одного административного района. Визиты возможны только для оказания помощи больным или инвалидам. Прогулки на свежем воздухе с понедельника можно будет совершать лишь по территории своего населенного пункта.
Президент Милош Земан надеется, что "Спутник V" поможет Чехии справиться с коронавирусом. Фото: EPA Президент Милош Земан надеется, что "Спутник V" поможет Чехии справиться с коронавирусом. Фото: EPA
Президент Милош Земан надеется, что "Спутник V" поможет Чехии справиться с коронавирусом. Фото: EPA
Фото: EPA-EFE/CHRISTIAN BRUNA
В Евросоюзе договорились о разработке сертификатов вакцинации

Между тем президент Чехии Милош Земан рассказал телеканалу CNN Prima, что попросил российского коллегу Владимира Путина предоставить его стране вакцину от коронавируса "Спутник V". Земан сказал, что рассчитывает на скорые поставки. Он заметил, что для применения препарата потребуется сертификация, но, на его взгляд, речь не обязательно об одобрении Европейским агентством лекарственных средств, это может сделать и национальный регулятор. "Для меня было бы совершенно достаточно сертификата от Государственного института по контролю за лекарственными препаратами", - указал президент. По данным телеканала, соответствующее обращение Земан направил по согласованию с премьером Андреем Бабишем. По итогам прошлой недели Чехия вышла на первое место в мире по количеству новых случаев заражения в пересчете на миллион населения.

В мире Европа Чехия Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Вильфанд посоветовал готовиться к сложному марту
В МЭР назвали мнение Bloomberg о росте цен на продукты в РФ "спекулятивным"
Российский боевой корабль впервые зашел в Порт-Судан в Красном море
В Apple Pay можно будет использовать карты "Мир"
В Нижегородской области убита семья из четырех человек
Как США меняют учебную программу в погоне за расовой справедливостью
Холода уходят, а кризис все тяжелее: Как Техас не справился с морозами