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1 марта 2021 г.

Постановление правительства Сахалинской области от 26 февраля 2021 года № 57 "Об установлении величины прожиточного минимума в Сахалинской области на 2021 год"

Дата подписания 26 февраля 2021 г.
Опубликован 1 марта 2021 г.

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24.10.1997 № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" Правительство Сахалинской области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Сахалинской области на 2021 год в расчете на душу населения - 15 906 рублей, для трудоспособного населения - 16 932 рубля, пенсионеров - 13 604 рубля, детей - 17 300 рублей.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Губернские ведомости", на официальном сайте Губернатора и Правительства Сахалинской области, на "Официальном интернет-портале правовой информации".

Исполняющий обязанности председателя Правительства Сахалинской области А.В.Зайцев



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