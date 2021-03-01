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01.03.2021 12:30
Рубрика: Спорт

Сборная России выступит на чемпионате мира по хоккею под флагом ОКР или ФХР

Текст: Максим Домчев
Сборная России из-за санкций со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA) выступит на чемпионате мира по хоккею 2021 года в Латвии под флагом Олимпийского комитета России (ОКР) или Федерации хоккея России (ФХР). Об этом рассказал журналистам исполнительный директор ФХР Дмитрий Курбатов.

"Для начала о чемпионате мира. Все будет хорошо. Все заверения получены, решения приняты, наши спортсмены примут участие. Они будут представлять либо свою федерацию, либо Олимпийский комитет России", - цитирует Курбатова РИА Новости.

Фото: Reuters
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По его словам, "знак ОКР тоже имеет в себе триколор", а потому ни у кого не будет "сомнений по поводу того, какую сборную" представляют хоккеисты.

В декабре 2020 года Спортивный арбитражный суд в Лозанне вынес вердикт в споре между WADA и Российским антидопинговым агентством. Российские спортсмены были на два года лишены права выступать на Олимпиадах, Паралимпиадах и чемпионатах мира под своими национальными флагом и гимном.

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