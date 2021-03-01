Школьникам расскажут, как выбрать IT-профессию

Какие специальности будут на пике популярности в будущем? Чем занимаются востребованные IT-специалисты? Как выбрать профессию или хобби в "цифровой" сфере? Об этом 4 марта расскажут школьникам и их родителям эксперты из российских IT-компаний на онлайн-интенсиве "Профориентация для подростков: выбираем перспективную IT-профессию".

Эфир пройдет вечером, с 19.00 до 21.00 по московскому времени: и ребята, и родители как раз успеют вернуться с учебы и работы, и смогут вместе послушать спикеров.

"За 15 минут каждый из докладчиков расскажет о своих буднях, о задачах компании, о навыках, которые надо тренировать уже в подростковом возрасте, чтобы добиться успеха в карьере", - рассказывают организаторы интенсива из GeekBrains.

Родители узнают, чем занимаются востребованные IT-специалисты, и смогут понять, как помочь ребенку выбрать подходящую профессию.

Вот о чем расскажут спикеры:

- 2D- и 3D-художники: чем эти специалисты похожи, а чем - отличаются

- как программировать игры для мобильных телефонов консолей и компьютеров

- что такое искусственный интеллект и нейронные сети

- чем мышление компьютера отличается от человеческого мышления

А в конце школьников ждет мастер-класс "Моя первая игра на Scratch". Scratch - инструмент для программирования, который позволяет создавать игры и мультфильмы прямо в браузере. Он поможет "прокачать" не только логику, но и стратегическое и пространственное мышление. Всего за 45 минут школьники создадут свою версию популярной игры "Поймай крота" (Whack-a-mole).