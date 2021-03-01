Система "Честный знак" уже проверила 32,6 млн товаров

Со дня старта системы маркировки Честный знак" в России проверено 32,6 млн. товаров, - эта цифра была названа в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ), где глава Минпромторга России Денис Мантуров и Председатель совета директоров ЦРПТ Михаил Дубин обсудили работу системы маркировки товаров и текущий статус реализации проекта, - сообщает пресс-служба ведомства.

Министру продемонстрировали ежедневную работу Службы технической поддержки ЦРПТ, в системе которого совокупно по всем отраслям уже зарегистрировано 466 тысяч участников и каждый день эта цифра растет.

"Приложение "Честный знак" уже установлено нашими гражданами 2.4 млн раз, и в неделю прибавляется еще примерно по 60 тысяч установок. С начала работы приложения потребители уже проверили 32.6 млн различных товаров, и каждую неделю проверяют примерно миллион новых - возможность удостовериться в происхождении продукции востребована и вызывает активный интерес, - отметил Денис Мантуров.

"Сама система маркировки находится в постоянном развитии, и это не просто расширение категорий товаров - это аналитика и данных, смежные сервисы, интеграция с государственными информационными системами, контроль над наличием и доступностью вакцин и других лекарств и многое другое. Уверен, что эффекты от введения маркировки и для потребителя, и для государства, и для бизнеса будут только нарастать", - сказал председатель совета директоров ЦРПТ Михаил Дубин.

На очереди введение маркировки упакованной воды (Минпромторг России уже подготовил проект постановления Правительства РФ по продлению эксперимента до 1 июня 2021 г.), а также велосипедов и велосипедных рам. Завершается эксперимент по маркировке кресел-колясок, по результатам которого будет приниматься решение о введении обязательной маркировки. В настоящее время проводится эксперимент по маркировке никотинсодержащей продукции (стиков, никотинсодержащих смесей и жидкостей и пр.).

С 1 апреля 2021 г. начнется эксперимент по маркировке пивоваренной продукции и слабоалкогольных напитков. Также планируется проведение эксперимента по маркировке биологически-активных добавок к пище (БАД).