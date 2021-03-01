Следственный комитет РФ отчитался о расследовании уголовного дела о нападении на псковских десантников. Это расследование не прекращается уже 21 год. И, как уверяют в ведомстве, не прекратится, пока не поймают всех бандитов.

Напомним, события, произошедшие в Аргунском ущелье, вошли в историю как подвиг псковских десантников. Там с 29 февраля на 1 марта 2000 года на высоте 776.0 военнослужащие 6-й роты 2-го батальона 104-го полка Псковской дивизии ВДВ в ходе спецоперации вступили в бой с превосходящими силами боевиков. Несмотря на численное преимущество, бандиты не могли прорваться через позиции роты. Ценой своей жизни десантники задержали продвижение боевиков и выиграли время для подхода федеральных сил.

Следователи Главного следственного управления СК по Северо-Кавказскому федеральному округу полностью восстановили картину преступлений, совершенных против наших десантников.

Корреспонденту "РГ" рассказали, что уже точно установлено - в банду под общим руководством Басаева и Хаттаба входило не менее 2 тысяч человек. Заняв позиции в горно-лесистой местности в районе села Улус-Керт Шатойского района, бандиты нападали с трех сторон, и длилось это до утра 1 марта. В результате погибли 84 военнослужащих, четверо были ранены.

Многие, причастные к этим преступлениям, сразу же сбежали. Возможно, надеялись, что время все спишет. Но следствие продолжается и спустя годы.

На сегодняшний день установлена причастность к нападению 29 человек. Из них 18 осуждены за участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащих. Они приговорены к большим срокам. В СК подчеркивают: среди осужденных есть и иностранные граждане. В частности, гражданин Ливии Сулейман Ухейда. Он с 1995 по 2011 год был заместителем Хаттаба, в 2007 году - шариатским судьей запрещенной на территории России террористической организации "Имарат Кавказ". Также осужден гражданин Украины - член запрещенной в России экстремистской организации УНА-УНСО Александр Малофеев. Этот был добровольцем из числа украинских националистов.

Пятеро объявлены в розыск. Против двух фигурантов дело прекращено в связи с их смертью - они были ликвидированы при оказании вооруженного сопротивления.

В СК подчеркивают: среди осужденных есть и иностранцы - граждане Ливии и Украины

В отношении еще четверых уголовные дела рассматриваются судами. Так, в январе 2021 года в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу отправлено уголовное дело участника этой банды Рустама Ганиева. Его следствие обвинило в бандитизме, вооруженном мятеже и посягательстве на жизнь военнослужащих.

В ноябре 2020 года перед судом предстал Майрбек Башаев. Также судами рассматриваются уголовные дела против Арслана Таушева и Расула Кошманбетова.

В СК говорят, что на данный момент по этому уголовному делу проверяется еще сорок пять человек. "Деяниям которых дается правовая оценка по результатам собранных доказательств", - подчеркнули в ведомстве. И добавили, что "принимаются меры для установления других участников банды".