В США, по данным организации Feeding America, производители, продуктовые магазины и рестораны ежегодно выбрасывают около 23,5 миллиона тонн еды. В одном только штате Нью-Йорк супермаркеты, рестораны, колледжи и больницы отправляют в помойку более 250 тысяч тонн продуктов, многие из которых на момент выброса пригодны к употреблению в пищу.
А в Канаде, как заявили в организации Second Harvest, супермаркеты каждый год выбрасывают порядка 1,3 миллиона тонн потенциально съедобной пищи - столько весят, как посчитал Greenpeace, примерно 10 башен Си-Эн Тауэр, что расположены в Торонто.
Во Франции еще с 2016 года все продовольственные магазины площадью больше 400 квадратных метров, обязаны заключать договоры с благотворительными организациями по передаче им непроданной еды, все еще пригодной для потребления. За отказ подчиняться грозит штраф в 3570 евро. Похожий закон действует и в Италии, где, как уточняет BBC, чем больше предприятия отдают на благие нужды непроданной еды, тем меньше платят налогов на отходы.
В России теряется до 40% от всей произведенной еды. Около 25% из этого приходится на розницу. Зачастую это добротная продукция. Но торговым сетям дешевле дождаться истечения сроков годности продуктов и утилизировать их. По подсчетам благотворительного фонда продовольствия "Русь", если спасать 1,2 млн тонн еды ежегодно, ими можно накормить большинство нуждающихся.
Подготовила Татьяна Карабут