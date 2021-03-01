Ежегодно британские супермаркеты отправляют в помойку столько еды, сколько хватило бы на приготовление 190 миллионов блюд. Как пишет газета The Independent, топ-10 крупных продуктовых магазинов Альбиона передают нуждающимся менее девяти процентов продуктов, чей срок годности уже вышел или только подходит к концу. Иными словами, это лишь 24 242 тонны из 282 338 тонн такой еды. Как подсчитали в благотворительной организации Waste and Resources Action Programme, вдобавок к этому объему продовольственные сети могли бы в год жертвовать голодающим еще по 80 тысяч тонн продуктов. Для наглядности: из одной тысячи тонн можно приготовить примерно 2,4 миллиона блюд.

В США, по данным организации Feeding America, производители, продуктовые магазины и рестораны ежегодно выбрасывают около 23,5 миллиона тонн еды. В одном только штате Нью-Йорк супермаркеты, рестораны, колледжи и больницы отправляют в помойку более 250 тысяч тонн продуктов, многие из которых на момент выброса пригодны к употреблению в пищу.

А в Канаде, как заявили в организации Second Harvest, супермаркеты каждый год выбрасывают порядка 1,3 миллиона тонн потенциально съедобной пищи - столько весят, как посчитал Greenpeace, примерно 10 башен Си-Эн Тауэр, что расположены в Торонто.

Во Франции еще с 2016 года все продовольственные магазины площадью больше 400 квадратных метров, обязаны заключать договоры с благотворительными организациями по передаче им непроданной еды, все еще пригодной для потребления. За отказ подчиняться грозит штраф в 3570 евро. Похожий закон действует и в Италии, где, как уточняет BBC, чем больше предприятия отдают на благие нужды непроданной еды, тем меньше платят налогов на отходы.

А как у нас

В России теряется до 40% от всей произведенной еды. Около 25% из этого приходится на розницу. Зачастую это добротная продукция. Но торговым сетям дешевле дождаться истечения сроков годности продуктов и утилизировать их. По подсчетам благотворительного фонда продовольствия "Русь", если спасать 1,2 млн тонн еды ежегодно, ими можно накормить большинство нуждающихся.

Подготовила Татьяна Карабут