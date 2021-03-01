SpaceX отменила запуск ракеты-носителя за полторы минуты до старта

В США компания SpaceX отменила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 микроспутниками Starlink за одну минут и 24 секунды до запланированного старта. Трансляция велась на сайте компании, однако о причинах отмены запуска не сообщается.

Старт с космодрома на мысе Канаверал во Флориде был намечен на 20:37 воскресенья по времени Восточного побережья США (04:37 мск понедельника). Следующая возможность для запуска появится примерно через сутки, пишет ТАСС.

Напомним, сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов. Реализация проекта началась в феврале 2018 года. Всего на первом этапе создания сети планируется запустить около 11 тысяч спутников. Стоимость проекта оценивается в десять миллиардов долларов.