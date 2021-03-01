Стало известно, кого чаще заводят жители России - кошек или собак

Каждый третий житель страны заводит только кошек, и лишь каждый одиннадцатый - собаку. Такие данные свидетельствуют из опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе портала, опрос проводился среди 10 тысяч респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих в 993 населенных пунктах страны, включая крупные мегаполисы.

Согласно итогам опроса, 33% жителей страны заводит дома только кошку. 12 процентов сограждан дома держит и кошку и собаку, и 9 процентов - только собаку. Женщины охотнее заводят домашних животных. Так же чаще животных заводят люди старше 45 лет. "У 46% россиян нет ни собак, ни кошек, среди мужчин таких каждый второй, среди женщин - 41 процент респондентов", - подчеркнули в пресс-службе, отметив, что чаще говорили об отсутствии домашних животных люди в возрасте до 24 лет.

Что касается любителей собак и кошек среди представителей профессиональных категорий, то обладателей котов больше всего среди системных администраторов, барменов, секретарей, грузчиков и дизайнеров. Кошки и собаки лучше уживаются у курьеров, диспетчеров, контролеров, главных бухгалтеров и охранников. А чаще других собак держат офис-менеджеры и диспетчеры.