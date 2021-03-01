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01.03.2021 15:13
Рубрика: Общество

Стартовал новый сезон студенческого конкурса "Моя страна - моя Россия"

Текст: Мария Агранович
В Москве запустили 18 сезон Всероссийского конкурса молодежных авторских работ и работ в сфере образования "Моя страна - моя Россия". Конкурс - один из проектов президентской платформы "Россия - страна возможностей". Старт дал министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
Фото: moyastrana.ru Фото: moyastrana.ru
Фото: moyastrana.ru

- Этот большой проект существует уже 18 лет, но сегодня у него особое звучание, - отметил министр, открывая конкурс в Доме ученых Курчатовского института. - Конкурс включен в план Года науки и технологий, а значит, будет очень много номинаций, посвященных этим темам, и особая линия - про космос. Ведь в 2021 году мы отмечаем 60-летие полета Гагарина.

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За 18 лет в конкурсе приняли участие более 150 000 человек. Это десятки тысяч предложений и сотни готовых решений самых острых вопросов социально-экономического развития российских регионов.

- Научные разработки прошлых победителей нашли применение в жизни, - сказал Валерий Фальков. - Это, например, разработка цифрового сервиса для поддержки пациентов после операции, проект по совершенствованию работы оборудования топливно-энергетического комплекса, который позволяет снизить техногенную нагрузку на окружающую среду и многое другое.

В этом году в конкурсе планируется 17 номинаций. Конкурсанты смогут претендовать на гранты и льготы при поступлении в вузы. Победители получат дополнительные баллы к ЕГЭ.

Общество Образование Правительство Минобрнауки

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