Стартовала кампания "Останови огонь!"

Стартовала Федеральная противопожарная информационная кампания "Останови огонь!". Про опасность огня в лесу будут снимать даже мультики для детей и взрослых.

Людям расскажут, как дорого может обойтись их беспечность. Например, в прошлом году в Оренбургской области суд приговорил тракториста к штрафу в 1,3 миллиона рублей за не установленный на трубу трактора пламегаситель, в результате чего загорелся лес.

Борьба с пожарами - это не только их тушение, но и профилактика. По данным Рослесхоза, в прошлом году удалось предотвратить более 21 тысячи лесных пожаров. В этом году кампанию "Останови огонь!" начали на полмесяца раньше, чем в прошлом году. Необходимость такой срочности в Рослесхозе объяснили просто: если раньше пожароопасный сезон длился примерно 8 месяцев, то теперь - все 12.

В федеральной Авиалесоохране сообщили, что первый лесной пожар в этом году был зарегистрирован уже 1 января. Он произошел в Туапсинском районе Краснодарского края. Этот регион признан наиболее пожароопасным в стране. За 7 дней нового года там зафиксировано 13 лесных пожаров. По словам начальника департамента лесного хозяйства по ЮФО Рослесхоза Петра Костенича, пожары в Краснодарском крае затронули 182 гектара. Почти все пожары происходят по вине людей.

В марте повышен риск пожаров из-за палов сухой травы, незатушенных костров и сигарет в Приволжском, Уральском, Сибирском и Дальневосточном округах, а также в Краснодарском крае и в Крыму.