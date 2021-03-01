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01.03.2021 13:16
Рубрика: Культура

Степнова, Рубанов, Шойгу: "Большая книга" назвала претендентов на премию

Текст: Инга Бугулова
Литературная премия "Большая книга" завершила прием работ и назвала претендентов 2021 года. Всего на соискание главной книжной награды страны выдвинуто более 300 произведений. В апреле из них будет отобран и сформирован Длинный список.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Среди авторов, в чьих руках может оказаться победа в шестнадцатом сезоне "Большой книги", немало хорошо знакомых читателям имен: Марина Степнова, Ксения Букша, Наринэ Абгарян, Майя Кучерская, Эдуард Веркин, Павел Басинский, Сергей Шойгу, Булат Ханов, Ася Петрова, Андрей Рубанов, Леонид Юзефович, Павел Крусанов, Шамиль Идиатуллин, Захар Прилепин, Евгений Водолазкин, Роман Сенчин, Александр Пелевин. И это только часть номинантов.

Фото: Из архива Андрея Кудрякова
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Ждать ли какой-то тенденции в произведениях, написанных и вышедших в непростом 2020 году?

- Минувший год оказался совершенно уникальным в мировой истории, многие острые проблемы современности приобрели глобальный характер, - отмечает председатель Литературной академии (жюри премии) Дмитрий Бак. - Скажется ли это на отечественной словесности? Либо - все внимание к бурному и драматичному российскому двадцатому веку в очередной раз перевесит новейшие заботы человечества?

На основании Длинного списка, который будет объявлен в апреле, жюри отберет произведения Списка финалистов. Победители 2021 года будут названы в декабре.

"Большая книга" была учреждена в 2005 году для поощрения писателей, способных внести существенный вклад в литературу России. Первая премия составляет 3 миллиона рублей, второе и третье места - 1,5 миллиона рублей и 1 миллион соответственно.

Победителем прошлого сезона "Большой книги" стал Александр Иличевский и его роман "Чертеж Ньютона".

Культура Литература Премия "Большая книга"

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