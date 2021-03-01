Стрельцов и Халили вошли в состав сборной РФ по биатлону на этап КМ в Чехии

В Чехии мужскую команду представят Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Кирилл Стрельцов, Карим Халили. Двое последних тренировались в Европе и присоединятся к партнерам по команде уже в Чехии.

В составе женской сборной выступят Татьяна Акимова, Ирина Казакевич, Ульяна Кайшева, Лариса Куклина, Светлана Миронова, Евгения Павлова.

Очередной этап Кубка мира по биатлону, первый после завершения чемпионата мира, состоится в чешском Нове-Место с 4 по 7 марта.

Расписание этапа в Нове-Место

4 марта, 18:05 - эстафета, женщины

5 марта, 17:20 - эстафета, мужчины

6 марта, 13:00 - спринт, женщины

6 марта, 17:40 - спринт, мужчины

7 марта, 14:00 - гонка преследования, женщины

7 марта, 18:00 - гонка преследования, мужчины