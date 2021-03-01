Стрельцов и Халили вошли в состав сборной РФ по биатлону на этап КМ в Чехии

Тренерский штаб сборной России по биатлону определился с составом на восьмой этап Кубка мира в Чехии. Об этом сообщается на официальном сайте Союза биатлонистов России.
Кирилл Стрельцов. Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
В Чехии мужскую команду представят Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Кирилл Стрельцов, Карим Халили. Двое последних тренировались в Европе и присоединятся к партнерам по команде уже в Чехии.
В составе женской сборной выступят Татьяна Акимова, Ирина Казакевич, Ульяна Кайшева, Лариса Куклина, Светлана Миронова, Евгения Павлова.
Очередной этап Кубка мира по биатлону, первый после завершения чемпионата мира, состоится в чешском Нове-Место с 4 по 7 марта.
Расписание этапа в Нове-Место
4 марта, 18:05 - эстафета, женщины
5 марта, 17:20 - эстафета, мужчины
6 марта, 13:00 - спринт, женщины
6 марта, 17:40 - спринт, мужчины
7 марта, 14:00 - гонка преследования, женщины
7 марта, 18:00 - гонка преследования, мужчины