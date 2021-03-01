Суд признал Саркози виновным в коррупции и торговле влиянием

Парижский суд признал бывшего президента Франции Николя Саркози виновным в коррупции и торговле влиянием по так называемому "делу о прослушке". Речь идет о событиях 2013-2015 годов.

По данным следствия, Саркози мог пообещать бывшему высокопоставленному сотруднику Кассационного суда Жильберу Азиберу помощь в получении должности в Монако в обмен на данные по делу о незаконном финансировании президентской кампании Саркози 2007 года. Переговоры велись через адвоката Тьерри Эрзог. Все трое сейчас находятся на скамье подсудимых. Обвинение было выдвинуто по итогам прослушки телефонных разговоров экс-президента.

"Николя Саркози использовал свой статус и свои политические и дипломатические отношения, чтобы вознаградить магистрата", - отметил судья. Согласно вынесенному вердикту, все трое подсудимых были признаны виновными в коррупции и торговле влиянием. Саркози получил три года тюрьмы, из которых за решеткой проведет только один (два года он получил условно).

Эрзог и Азибер получили такие же сроки, кроме того, Эрзогу запрещено заниматься адвокатской практикой в течение 5 лет.

Как отмечает BFM TV, сторона защиты на протяжении всего процесса настаивала на отмене дела, указывая на незаконность прослушивания телефонных разговоров и нарушении тайны переговоров адвоката и его клиента.