Биологи доказали связь между депрессией и язвой желудка

Ученые из Университета Квинсленда из Института молекулярной биологии Университета Калифорнии (IMB) и Квинслендского Института мозга провели крупное исследование генетических факторов при язвенной болезни. Оно подтвердило генетическую связь депрессии с повышенным риском желудочно-кишечных расстройств и язвы желудка. Результаты были опубликованы в журнале Nature Communications.

В качестве объекта исследования изучены истории болезни около 500 тысяч человек, а именно состояние их желудочно-кишечного тракта и мозга, с тем чтобы установить, почему у них развивается язвенная болезнь. К слову, язвенная болезнь желудка настигает от пяти до 10 процентов людей на земле.

И ранее стресс считался основной причиной язвенной болезни, пока австралийские лауреаты Нобелевской премии Барри Маршалл и Робин Уоррен не связали его с бактерией хеликобактер пилори. С тех пор медикаментозное лечение снизило распространенность этого заболевания, но другие факторы риска, включая образ жизни и психологические факторы, по-прежнему актуальны. Тем более что ученым удалось доказать, что и восприимчивость организма к хеликобактер пилори также имеет генетическую природу.

Генетические факторы способствуют развитию язвенной болезни и других желудочно-кишечных заболеваний, таких как гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, синдром раздраженного кишечника и воспалительные заболевания кишечника. Это подтвердил анализ, идентифицирующий восемь генов у заболевших.

По мнению исследователей, существующее лечение язвенной болезни нацелено на ген, связанный с одной из этих генетических вариаций, и поэтому идентификация других ассоциированных генов может предложить возможности для разработки новых методов лечения. "Если мы сможем предоставить пациентам оценки генетического риска, это может быть частью профилактической программы, которая поможет снизить уровень заболеваемости язвенной болезнью", - пишут ученые.

Важнейший итог исследования в том, что оно выступает за целостный подход к уходу за людьми, страдающими от желудочно-кишечных заболеваний, в том числе и язвенной болезней. В частности, подмечено, что у некоторых пациентов улучшились желудочно-кишечные симптомы после психотерапии или психиатрического лечения.