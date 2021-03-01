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01.03.2021 18:25
Рубрика: Власть

Толстой рассказал, в каком случае Россия может покинуть Совет Европы

Текст: Галина Мисливская
Фото: Доминик Бутен/ РИА Новости Фото: Доминик Бутен/ РИА Новости
Фото: Доминик Бутен/ РИА Новости

Если в отношении России будет запущен механизм реагирования на нарушения устава Совета Европы, Москва может выйти сначала из Парламентской ассамблеи (ПАСЕ), а затем из объединения в целом, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой на "круглом столе", посвященном 25-летию вступления России в Совет Европы.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
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В январе этого года ПАСЕ закрепила в своем регламенте возможность использовать трехстороннюю процедуру в случае нарушения устава Совета Европы одним из его членов. Такой механизм может быть активирован в случае крайне серьезных отступлений от обязательств и потребует поддержки не менее трети всех участников ассамблеи.

"Мы можем с этим столкнуться, надо трезво смотреть правде в глаза", - считает Толстой. По его мнению, России следует пересмотреть свою роль в ПАСЕ. "Мы должны быть готовы ее покинуть в том случае, если трехсторонняя процедура будет запущена в отношении нашей страны", - заявил депутат. "Терпеть эту унизительную историю, я считаю, мы не можем", - добавил он.

Толстой также пояснил журналистам, что выход из ПАСЕ повлечет за собой и выход из Совета Европы, так как членство во всех органах едино.

"Я хочу сказать, что да, мы должны быть готовы к этому и мы должны соответственно думать о том, каким образом формировать те или иные органы, которые придут на смену, если мы вдруг выйдем из Совета Европы", - считает Толстой. При этом он подчеркнул, что окончательное решение во внешней политике принимает глава государства.

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