Форум, состоявшийся на выходных в Орландо (штат Флорида), стал первым появлением экс-президента Дональда Трампа на публике после ухода из Белого дома.

Трамп наконец пролил свет на свои политические планы, о которых ходило множество слухов. Во-первых, он опроверг домыслы о том, что собирается создать собственную партию: "У нас есть Республиканская партия (РП), и она будет единой и сильной, как никогда раньше". Этим он, пожалуй, порадовал республиканцев, ведь в противном случае партия могла потерять часть своего электората. Но в остальном Трамп не дал поводов для радости партийной элите, которая считает его виновником поражения на прошлогодних выборах. Он в узнаваемом стиле разносил оппонентов и дал понять, что намерен оставаться на главных ролях. Трамп прямо намекнул на готовность вновь побороться за должность главы Белого дома, теперь уже на выборах 2024 года. "Я намерен продолжить бороться на вашей стороне. Демократы потерпят сокрушительное поражение на промежуточных выборах (в 2022 году) и однозначно потеряют Белый дом через четыре года, - уверенно заявил он, раскритиковав политику Байдена. - Кто знает, может, я решу победить их в третий раз". Его планы заметно снижают шансы партии провести "ребрендинг" и найти нового, менее поляризующего лидера. Пока же Трамп остается самым популярным у консерваторов политиком. Организаторы форума, который зачастую определяет курс Республиканской партии, в ходе опроса выяснили, что 68 процентов его участников поддерживают курс Трампа, и хотят его выдвижения на выборах 2024 года.