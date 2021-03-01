Турция будет требовать ПЦР-тест с въезжающих до конца мая

Турецкие власти приняли решение продлить до 26 мая требование к въезжающим в страну предъявлять отрицательные ПЦР-тесты на коронавирус. Об этом сообщила 1 марта Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на разосланный циркуляр от Управления гражданской авиации Турции.

Также в письме отмечено, что означенная дата может быть изменена.

Справку с отрицательным результатом ПЦР-анализа, сделанным не позднее чем за 72 часа до вылета, необходимо предъявить при посадке в самолет, следующий в какой-либо из турецких аэропортов. При этом справка не требуется для детей младше 6 лет и для тех, кто летит транзитом через турецкие аэропорты, не планируя выходить в Турции за зону пограничного контроля.

Изначально турецкая сторона планировала требовать тесты до 1 марта, потом срок был продлен до 1 апреля.

Обязательные отрицательные ПЦР-тесты были введены Турцией с конца декабря 2020 года в связи с угрозой распространения британского штамма коронавируса.