Twitter не выполняет 10% требований Роскомнадзора

В соцсети Twitter проигнорировали почти три тысячи запросов Роскомнадзора об удалении запрещенного в России контента. Ведомство назвало соцсеть злостным нарушителем российского законодательства.

Месяц назад в России вступил в силу закон, возлагающий ответственность за неправомерную информацию на соцсети. Они самостоятельно должны удалять посты, пропагандирующие суицид, детскую порнографию, экстремизм и терроризм, призывы к несанкционированным митингам и массовым беспорядкам, а также оскорбительные материалы с нецензурной лексикой.

В связи с этим Общественная палата России провела исследование, чтобы выявить, кто из соцсетей чаще всего нарушает такие требования. При составлении рейтинга в палате учитывали общее количество не удаленных по требованию Роскомнадзора материалов, наличие или отсутствие представительства интернет-ресурса на территории России, готовность взаимодействовать с регулятором и скорость реакции на жалобы пользователей и надзорных ведомств.

Антилидером рейтинга стал Twitter. На один противоправный материал здесь приходится 10,5 тысячи пользователей. Следом идут Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Роскомнадзор представил цифры, подтверждающие "антилидерство" сети Twitter. С 2017 года соцсеть не удалила 2,9 тысячи материалов с запрещенной информацией из более 28 тысяч требований об удалении. Среди них было 2,4 тысячи материалов о самоубийствах, 352 материала с детской порнографией, 174 материала с пропагандой наркотиков.

По российскому законодательству за неудаление подобного контента владельцам интернет-ресурсов придется заплатить от 300 до 800 тысяч рублей, если речь идет о физлицах, и от 3 до 8 млн рублей, если нарушитель - юрлицо, рассказал глава думского Комитета по информационной политике Александр Хинштейн. При повторном нарушении сумма штрафа увеличится до одной пятой совокупного размера годовой выручки компании, напомнили в Роскомнадзоре. Для крупных ИТ-компаний разрабатываются спецтребования, говорит Хинштейн. Их могут обязать создавать в России представительства. Сейчас претензии к ним приходится отправлять за границу.

Роскомнадзор и Общественная палата обращали внимание, что зарубежные сети блокируют аккаунты российских СМИ. В 2020 году ведомство выявило 24 случая цензурирования российских СМИ иностранными интернет-компаниями. Цензуре подверглись Russia Today, РИА Новости, "Спутник", "Царьград-ТВ", "Крым 24". Вводились ограничения на просмотр фильма "Беслан. Фильм Александра Рогаткина". Теперь за отказ разблокировать такой контент соцсети заплатят штрафы до 1 млн рублей, а при повторном нарушении - до 3 млн рублей.