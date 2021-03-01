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01.03.2021 00:00
Рубрика: Власть

Убрать личные данные из интернета станет проще

Текст: Ирина Алпатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 42(8393)
Имена, даты, информацию о местах работы и другие персональные данные, которые находятся в открытом доступе, нельзя будет использовать без согласия граждан. Закон, дающий гражданам возможность самостоятельно распоряжаться своими данными, вступает в силу 1 марта.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сейчас при регистрации на большинстве сайтов и в соцсетях человек "подписывает" пользовательское соглашение, предоставляя тем самым ресурсу (оператору данных) собирать, обрабатывать и распространять информацию о себе. Новый закон даст пользователям возможность выбирать, какие персональные данные он готов сделать общедоступными, а какие нет. Для этого помимо общего пользовательского появится дополнительное соглашение.

Фото: metamorworks/istock
Как изменятся социальные сети в 2021 году

По новому закону операторы обязаны будут удалять персональные данные по первому запросу их владельца. Сейчас для их удаления граждане должны собирать доказательства. Теперь сбор доказательств окажется на стороне оператора данных - уже после их удаления.

Если произошла утечка базы данных какой-либо организации, интернет-ресурс или пользователь, разместивший у себя ее полностью или частично, будет обязан доказать законность ее копирования, распространения и обработки, рассказали в пресс-службе Роскомнадзора. Если доказать законность обработки не удастся, то сайт должен удалить персональные данные, иначе ему назначат штраф до 50 тысяч рублей. В конце февраля опубликован закон об увеличении таких штрафов - с 26 марта они смогут достигать 100 тыс. рублей, а за повторное нарушение - 300 тыс. рублей.

Отзывать согласие и требовать удаления данных можно как напрямую у оператора данных, так и с помощью специально созданной системы Роскомнадзора. Интернет-ресурсы будут регистрироваться в ней добровольно - закон их к этому не обязывает, уточняют в ведомстве. Однако если оператор данных в ней зарегистрирован, значит он прошел проверку на исполнение закона о персональных данных. Эта возможность заработает позже - еще только готовится техзадание на модернизацию систем Роскомнадзора, обсуждается вопрос о связи новой системы с другими госсистемами, например, с ЕСИА, на которой как раз работает единый портал госуслуг.

Власть Право Личные документы Digital Интернет Вступают в силу в марте 2021 года

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