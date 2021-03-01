Украина модернизирует пакистанские Т-80УД за 85 млн долларов

Пакистанские военные на выставке IDEX-2021 в Абу-Даби подписали контракт с "Укроборонпром" на модернизацию своего парка танков Т-80УД.

Ukroboronprom (#Ukrain) signed contract worth a total of $ 85.6 million with #Pakistan for the repair of fleet of T-80UD tanks, As part of the #IDEX2021 UAE. New orders for delivery of Engine 6 TD1 and 6 TD2 were also discussed. pic.twitter.com/5EnkVFdxvT — Pakistan Defence (@Defence__Pak) February 22, 2021

Изготовленные в Харькове боевые машины данной модели закуплены во второй половине 90-х годов и по современным меркам считаются устаревшими. Представители украинского ВПК давно надеялись, что будет проведено полномасштабное обновление техники, которое позволит хорошо заработать. В 2016 году сумма возможной сделки оценивалась в 600 млн долларов.

Однако сейчас озвучена куда более скромная цифра - всего 85,6 млн долларов.

Подробности предстоящих работ неизвестны, однако если доработку пройдут более трех сотен имеющихся "восьмидесятых", то, по всей видимости, улучшения будут чисто косметическими, не способствующими значительному улучшению тактико-технических характеристик.

Возможно, в Пакистане решили доверить украинской стороне лишь часть намечающихся работ, а самые сложные и дорогие направления поручить другим исполнителям, в надежности которых пакистанская сторона не сомневается.

Известно, что Исламская республика в настоящее время тесно сотрудничает в области бронетехники с китайскими производителями. Недавно сообщалось, что на известном заводе № 617 в Баотоу в провинции Внутренняя Монголия закончено изготовление очередной партии основных боевых танков VT-4. Всего пакистанские сухопутные войска должны получить 300 единиц такой техники.