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Рубрика: В мире

В Аргентине коронавирусные ограничения продлили до 12 марта

В Аргентине еще на 11 дней продлили ограничения, введенные ранее из-за коронавируса. Соответствующий указ был опубликован 28 февраля.

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"С 1 по 12 марта включительно будет сохраняться режим обязательного социального дистанцирования для всех лиц", - говорится в документе. Это значит, что в закрытых помещениях запрещено нахождение более 20 человек, на открытом воздухе могут собираться вместе не более ста человек. Кроме того, по-прежнему закрыта граница для иностранцев.

Карантин на всей территории Аргентины был введен 20 марта прошлого года, часть ограничений со временем отменили. В стране SARS-CoV-2 был выявлен у 2,1 миллиона человек, от вызванных COVID-19 осложнений скончались 52 тысячи человек, напоминает ТАСС.

В мире Южная Америка Аргентина Пандемия коронавируса COVID-19

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