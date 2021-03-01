В "Артеке" стартовала программа обучения советников-воспитателей

В "Артеке" дан старт заочной части обучения будущих советников директоров школ по воспитанию и работе с детскими объединениями. Программа разработана "Артеком" вместе с Институтом изучения детства, семьи и воспитания РАО, РГПУ имени А.И. Герцена, Российским движением школьников. Она рассчитана на 109 часов, сообщает Минпросвещения.

По словам директора МДЦ "Артек" Константина Федоренко, будущие советники-воспитатели под руководством лучших специалистов освоят теорию воспитания, узнают о лучших педагогических практиках.

- По завершении программы вы получите инструментарий и навыки работы со школьниками, педагогическим и родительским сообществами, сможете планировать и выстраивать программы организации воспитательной работы, адаптированные для конкретной школы. Я искренне желаю всем удачи, - сказал Константин Федоренко.

Напомним, с 1 марта 2021 года Минпросвещения вводит в штатное расписание школ в десяти регионах России должность советника директора по воспитанию и работе с детскими объединениями. Отбор кандидатов идет через конкурс "Навигаторы детства" - проект Минпросвещения России и Российского движения школьников. Конкурс открыт для всех, кто имеет педагогический опыт.

Исполнительный директор Российского движения школьников Ирина Плещева сообщила, что уже поступило 5600 заявок от представителей самых разных профессий - это 14 человек на место. Лидером по числу претендентов стал Нижний Новгород (1500 заявок).

Конкурс будет проходить в три этапа. Прием заявок на сайте навигаторыдетства.рф продлится до 14 марта. Затем состоится основной этап - тестирование участников на сайте Корпоративного университета РДШ. Заключительный третий этап - собеседование.

Итоги подведут не позднее 21 марта 2021 года. Обучение кандидатов пройдет с марта по август, за это время планируется обучить 2500 человек. Они смогут разработать план воспитательной работы школы на 2021/22 учебный год.