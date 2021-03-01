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Рубрика: Происшествия

В Авиалесоохране назвали регионы-лидеры по лесным пожарам

Текст: Тимофей Борисов

В федеральной Авиалесоохране сообщили, что первый лесной пожар в этом году был зарегистрирован уже 1 января. Он произошел в Туапсинском районе Краснодарского края.

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Это регион признан наиболее горимым в стране. За первые 7 дней нового года там зафиксировано 13 лесных пожаров.

По словам начальника Департамента лесного хозяйства по Южному федеральному округу Федерального агентства лесного хозяйства Петра Костенича, пожары в Краснодарском крае уже затронули 182 гектара. Почти все пожары, по крайней мере более чем 90 процентов из них, происходят по вине человека. А если брать весенне-зимний период, то причина всех ста процентов лесных пожаров - это человеческий фактор.

Вслед за Краснодарским краем в печальный рейтинг по количеству лесных пожаров вошли Волгоградская и Ростовская область. Рейтинг составлен по итогам прошлого года.

Происшествия ЧП Пожары Происшествия Правосудие Охрана порядка Лесные пожары

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