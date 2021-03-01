В Британии выявлено шесть случаев бразильского штамма коронавируса

По меньшей мере у шести человек в Британии выявлен штамм коронавируса, который ранее был обнаружен в бразильском городе Манаус. В минздраве Соединенного Королевства рассказали, что среди инфицированных в Англии два человека - члены одной семьи. Недавно они посетили Бразилию. Новый штамм также был выявлен у жителей Шотландии.

Как сообщает Reuters со ссылкой на департамент здравоохранения Британии, вариант вируса P.1, обнаруженный в Манаусе, схож с вирусом, впервые идентифицированным в Южной Африке, и, возможно, он "может хуже реагировать на существующие вакцины".

Отметим, что в конце 2020 года в Соединенном Королевстве был обнаружен более заразный вариант коронавируса, который, как считается, возник недалеко от Лондона и привел к резкому росту числа случаев заболевания в стране и за ее пределами.