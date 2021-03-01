В "Единой России" прогнозируют обновление депутатов-списочников на 50%

Внутрипартийное голосование "Единой России", по итогам которого будут выдвинуты кандидаты на выборы в Госдуму, пройдет по открытой модели. Это значит, что каждый желающий, проживающий на территории избирательного участка, сможет принять участие в праймериз, а не только член партии. В большинстве регионов предварительное голосование пройдет в электронном формате, но в ряде субъектов его проведут очно. Такое решение принято сегодня генеральным советом и бюро Высшего совета партии.

Перед этим председатель "Единой России" Дмитрий Медведев провел встречу в видеоформате с секретарем генсовета партии Андреем Турчаком. В ходе разговора Турчак напомнил, что Медведев неоднократно говорил о необходимости проведения праймериз по открытой модели, позволяющей участвовать в них всем желающим. "Большинство коллег поддержали этот вариант, мы даем возможность участия всем гражданам нашей страны, которые могут выбрать своих кандидатов", - сказал он. Хотя отметил, что вокруг этого вопроса развернулась большая дискуссия и ряд регионов выступал за четвертую модель - она предполагает, что выборщики формируются из числа членов ЕР.

Медведев подчеркнул, что предварительное голосование по первой модели "позволяет по-настоящему проявить приоритеты и предпочтения избирателей". "Сама идея предварительного голосования вошла в повседневную партийную практику. Это абсолютно правильно, ее придерживается по большому счету только наша партия. Избиратели к этой процедуре привыкли и относятся к ней как к необходимой", - считает он.

За основу в партии предлагают взять проведение предварительного голосования в онлайн-формате с учетом эпидемиологической ситуации. "Эту процедуру использовали в мае 2020 года. Вместе с тем ряд регионов предложил провести голосование очно - особенно там, где большое количество избирателей живет на селе, без стабильного интернета. В каждом случае решение о способе организации будет приниматься отдельно", - сообщил секретарь генсовета. Площадкой для электронных праймериз станет портал госуслуг.

Уже на встрече с журналистами Турчак сообщил, что электронные праймериз пройдут с 24 по 30 мая, а в формате офлайн они состоятся 30 мая. На следующий день, 31 мая, будет объявлено о результатах. С 10 марта по 29 апреля все желающие принять участие от ЕР в выборах в Госдуму, а также в местные законодательные органы смогут подать свою заявку на участие в партийных праймериз. В ЕР заверили, что все, кто победит в праймериз, действительно будут выдвинуты на выборы в Госдуму.

"Если молодой кандидат победит действующего депутата, никто не будет переписывать результат, никого на носилках золотых в Госдуму заносить не будут", - сказал Турчак. По его оценкам, партия может на 50% обновить своих кандидатов по спискам. Он также сообщил, что из действующего состава Госдумы уже 50 человек заявили (это и одномандатники, и те, кто прошел по спискам - прим. "РГ"), что не пойдут на предстоящие парламентские выборы.

Возможность выдвинуть свою кандидатуру от "Единой России" без участия в праймериз будет только у одного лидера или по решению регионов - у тройки лидеров, которые возглавят списки региональных групп на выборах в Госдуму. Где-то это будут губернаторы, где-то сильные депутаты Госдумы, а также люди, пользующиеся высоким доверием в регионе.

Турчак также рассказал, что количество региональных групп на выборах в Госдуму будет увеличено с 36 (как было в 2016 году - прим. "РГ") до 58-60. "В идеале одна региональная группа должна представлять один регион, но ряд малочисленных территорий придется присоединить к более населенным соседям", - пояснил он. Важно также, что партия выставит своих кандидатов во всех округах. И, как и на выборах в прошлом году, не будет поддерживать самовыдвиженцев.

"Для нас оптимальным результатом было бы 300 плюс", - заявил Турчак, имея ввиду количество мандатов в Госдуме. Ожидается, что съезд "Единой России" пройдет в середине июня, на нем будут окончательно утверждены кандидаты "ЕР" на парламентские выборы.