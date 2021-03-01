В "Единой России" прогнозируют обновление депутатов-списочников на 50%

Новости

Определен высший управляющий орган фонда "Круг добра" 18:37
Вышел финальный трейлер экранизации российского комикса "Майор Гром" 18:28
Толстой рассказал, в каком случае Россия может покинуть Совет Европы 18:25
Соцопрос: Немцы ждут ослабления локдауна 18:18
Москвичи с картой "Мир" смогут ездить на метро за полцены 18:16
Стало известно, сколько в Петербурге светило солнце в феврале 18:13
Весеннее тепло придет в Москву в апреле 18:02
В Петербурге научились добывать омегу-3 и коллаген из кожи сельди 17:47
Жителя Воронежа обвинили в реабилитации нацизма 17:42
Володин положительно оценил объединение "эсеров" с двумя партиями 17:40
Автовладельцы оформят ОСАГО по продленной диагностической карте 17:29
FIS опубликовала видео синхронного бега Большунова и Клебо 17:22
Володин оценил постановление ЕСПЧ по делу Навального 17:21
Стала известна причина смерти экс-солистки Little Big 17:09
Песков ответил на вопрос о возможности отсрочки подачи деклараций чиновников 17:06
Губернаторы и министры могут возглавить группы списка "Единой России" на выборах в Госдуму 17:01
Толстой: Почвы для сотрудничества России с Советом Европы крайне мало 16:55
Володин: Европейские структуры превратились в подобие ЦК КПСС 16:52
Тарасова оценила состав сборной России по фигурному катанию на ЧМ-2021 16:48
Матвиенко: Армения не обращалась к России с просьбой о помощи 16:43
Косачев: Совет Европы не защищает права русскоязычных жителей Украины 16:36
Андрей Бочкарев: Более ста домов построено в Москве по программе реновации 16:33
"Единая Россия" выставит кандидатов в Госдуму во всех одномандатных округах 16:30
Всероссийские проверочные работы пройдут в колледжах в сентябре-октябре 16:29
ФХР изучит обстоятельства тяжелой травмы юного хоккеиста в Москве 16:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Появятся ли в России "негарантированные" авиабилеты
Появятся ли в России "негарантированные" авиабилеты
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Что изменится в жизни россиян в марте
Что изменится в жизни россиян в марте
01.03.2021 17:11
Рубрика: Власть

В "Единой России" прогнозируют обновление депутатов-списочников на 50%

Текст: Айсель Герейханова
Внутрипартийное голосование "Единой России", по итогам которого будут выдвинуты кандидаты на выборы в Госдуму, пройдет по открытой модели. Это значит, что каждый желающий, проживающий на территории избирательного участка, сможет принять участие в праймериз, а не только член партии. В большинстве регионов предварительное голосование пройдет в электронном формате, но в ряде субъектов его проведут очно. Такое решение принято сегодня генеральным советом и бюро Высшего совета партии.
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Перед этим председатель "Единой России" Дмитрий Медведев провел встречу в видеоформате с секретарем генсовета партии Андреем Турчаком. В ходе разговора Турчак напомнил, что Медведев неоднократно говорил о необходимости проведения праймериз по открытой модели, позволяющей участвовать в них всем желающим. "Большинство коллег поддержали этот вариант, мы даем возможность участия всем гражданам нашей страны, которые могут выбрать своих кандидатов", - сказал он. Хотя отметил, что вокруг этого вопроса развернулась большая дискуссия и ряд регионов выступал за четвертую модель - она предполагает, что выборщики формируются из числа членов ЕР.

"Единая Россия" выставит кандидатов в Госдуму во всех одномандатных округах

Медведев подчеркнул, что предварительное голосование по первой модели "позволяет по-настоящему проявить приоритеты и предпочтения избирателей". "Сама идея предварительного голосования вошла в повседневную партийную практику. Это абсолютно правильно, ее придерживается по большому счету только наша партия. Избиратели к этой процедуре привыкли и относятся к ней как к необходимой", - считает он.

За основу в партии предлагают взять проведение предварительного голосования в онлайн-формате с учетом эпидемиологической ситуации. "Эту процедуру использовали в мае 2020 года. Вместе с тем ряд регионов предложил провести голосование очно - особенно там, где большое количество избирателей живет на селе, без стабильного интернета. В каждом случае решение о способе организации будет приниматься отдельно", - сообщил секретарь генсовета. Площадкой для электронных праймериз станет портал госуслуг.

Уже на встрече с журналистами Турчак сообщил, что электронные праймериз пройдут с 24 по 30 мая, а в формате офлайн они состоятся 30 мая. На следующий день, 31 мая, будет объявлено о результатах. С 10 марта по 29 апреля все желающие принять участие от ЕР в выборах в Госдуму, а также в местные законодательные органы смогут подать свою заявку на участие в партийных праймериз. В ЕР заверили, что все, кто победит в праймериз, действительно будут выдвинуты на выборы в Госдуму.

"Если молодой кандидат победит действующего депутата, никто не будет переписывать результат, никого на носилках золотых в Госдуму заносить не будут", - сказал Турчак. По его оценкам, партия может на 50% обновить своих кандидатов по спискам. Он также сообщил, что из действующего состава Госдумы уже 50 человек заявили (это и одномандатники, и те, кто прошел по спискам - прим. "РГ"), что не пойдут на предстоящие парламентские выборы.

Возможность выдвинуть свою кандидатуру от "Единой России" без участия в праймериз будет только у одного лидера или по решению регионов - у тройки лидеров, которые возглавят списки региональных групп на выборах в Госдуму. Где-то это будут губернаторы, где-то сильные депутаты Госдумы, а также люди, пользующиеся высоким доверием в регионе.

Фото: РИА Новости
Элла Памфилова исключила перенос выборов в Госдуму с сентября 2021 года

Турчак также рассказал, что количество региональных групп на выборах в Госдуму будет увеличено с 36 (как было в 2016 году - прим. "РГ") до 58-60. "В идеале одна региональная группа должна представлять один регион, но ряд малочисленных территорий придется присоединить к более населенным соседям", - пояснил он. Важно также, что партия выставит своих кандидатов во всех округах. И, как и на выборах в прошлом году, не будет поддерживать самовыдвиженцев.

"Для нас оптимальным результатом было бы 300 плюс", - заявил Турчак, имея ввиду количество мандатов в Госдуме. Ожидается, что съезд "Единой России" пройдет в середине июня, на нем будут окончательно утверждены кандидаты "ЕР" на парламентские выборы.

Власть Работа власти Внутренняя политика Партии "Единая Россия" Единый день голосования-2021

Главное сегодня

Интервью первого замминистра просвещения РФ Дмитрия Глушко. Главное
Песков прокомментировал слова Байдена про Крым
ЕК: Сертификат о вакцинации от коронавируса нужен для поездок по ЕС
В Финляндии вновь ввели чрезвычайное положение из-за коронавируса
МИД РФ прокомментировал новые санкции ЕС
Владимир Путин поручил защитить от провокаций выборы в Госдуму
Павел Крашенинников рассказал о новых деталях "Гаражной амнистии"