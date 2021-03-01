В Эстонии введены новые ограничения из-за коронавируса

С 1 марта в Эстонии из-за ситуации с распространением коронавируса вступают в силу новые карантинные ограничения. Об этом говорится в официальном сообщении на сайте эстонского правительства.

В частности, в стране вводится запрет на публичные богослужения, киносеансы, театральные представления, а также концерты с 22:00 до 06:00. Заниматься спортом в помещении разрешено только одному человеку с тренером, а на улице группа тренирующихся не должна превышать 10 человек.

На указанный период закрываются спа, сауны и водные процедуры. Кафе и рестораны смогут обслуживать посетителей до 18:00 при условии соблюдения правил социального дистанцирования. Для контроля за соблюдением мер безопасности владельцам ТЦ предписано нанять дополнительных охранников.

Что касается школ, учащиеся средних и старших классов продолжат обучаться удаленно, очные занятия будут только у школьников младших классов и у учеников с особыми потребностями.

Отметим, что общее число заболевших коронавирусом в Эстонии достигло 65,6 тысячи человек, умерли 589 пациентов.