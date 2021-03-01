В Госдуму внесен проект об обязанности граждан эвакуироваться из зоны ЧС

"С учетом сложившейся практики реагирования на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера законопроектом предусматривается введение обязанности для граждан РФ эвакуироваться с территории, на которой существует угроза возникновения ЧС, или из зоны ЧС с момента получения информации о проведении эвакуационных мероприятий", - говорится в пояснительной записке.

Кроме того, законопроект устанавливает обязанность федеральных органов власти обеспечивать постоянный доступ МЧС России к информационным ресурсам Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

Также в документе предлагается установить административную ответственность за несвоевременное представление в органы управления РСЧС сведений о защите населения и территорий. Нарушителей предполагается наказывать по ст. 20.6 КоАП (максимальная санкция - штраф в размере 200 тысяч рублей).