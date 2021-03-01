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01.03.2021 16:17
Рубрика: Власть

В Госдуму внесен проект об обязанности граждан эвакуироваться из зоны ЧС

Текст: Галина Мисливская
Правительство внесло в Госдуму поправки в закон о защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в котором в числе прочего прописана обязанность граждан эвакуироваться из зоны ЧС.
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

"С учетом сложившейся практики реагирования на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера законопроектом предусматривается введение обязанности для граждан РФ эвакуироваться с территории, на которой существует угроза возникновения ЧС, или из зоны ЧС с момента получения информации о проведении эвакуационных мероприятий", - говорится в пояснительной записке.

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Кроме того, законопроект устанавливает обязанность федеральных органов власти обеспечивать постоянный доступ МЧС России к информационным ресурсам Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

Также в документе предлагается установить административную ответственность за несвоевременное представление в органы управления РСЧС сведений о защите населения и территорий. Нарушителей предполагается наказывать по ст. 20.6 КоАП (максимальная санкция - штраф в размере 200 тысяч рублей).

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