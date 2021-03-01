В Континентальной хоккейной лиге стартует плей-офф

В Континентальной хоккейной лиге начинается 1/8 финала плей-офф. Специально для "РГ" расклады во всех восьми парах прокомментировал чемпион мира, олимпийский призер, а ныне тренер Андрей Николишин.

Западная конференция

СКА Москва (1-е место в конференции) - "Спартак" Москва (8)

Результаты регулярного чемпионата соответствуют тем раскладам, которые есть на сегодняшний день. ЦСКА более стабильная, укомплектованная, более целостная команда. "Спартак", как обычно, может сыграть на кураже. У них неплохие легионеры, неплохая игра в большинстве, но решающее значение будет иметь вратарская линия. Это проблемная точка как у одних, так и у других.

СКА Спб (2) - "Динамо" Минск (7)

О СКА сложно что-то сказать. Очень противоречивая команда, начиная от игроков, заканчивая тренерами. У руля у них, такое ощущение, только массажисты не стояли. Пока это команда-загадка. А Минск мне импонирует. Они интересно, быстро, активно играют. Другое дело, что нет большого количества исполнителей. Но команда может преподнести сюрприз.

"Динамо" Москва (3) - "Северсталь" Череповец (6)

Это может стать проблемой как для "Северстали", так и для самих динамовцев. Разин - разнообразный тренер, у него насчет "Динамо" есть заготовки, и он всегда против них хорошо играет. Думаю, "Северсталь" будет нейтрализовывать первое звено, у нее есть кем это делать. А все, что дальше: у Череповца очень быстрая, мобильная и уверенная в себе команда. "Динамо" будет нелегко.

"Локомотив" Ярославль (4) - "Йокерит" Хельсинки (5)

Отдам предпочтение ярославцам. У них более ровная команда, играла без спадов. Все игры "Локо" проведет дома, это тоже важный фактор ("Йокерит" не сможет играть в Финляндии из-за коронавирусной ситуации. - Прим. "РГ".). У финнов было слишком много проблем в этом году и с составом, и с игрой. Вратарская линия недостаточно надежная, чтобы конкурировать в плей-офф.

Восточная конференция

"Ак Барс" Казань (1) - "Торпедо" Нижний Новгород (8)

У Казани все звенья ровные, хотя выделяются Стефан Да Коста и Найджел Доус, которые всей карьерой своей доказали, что знают, как играть в плей-офф. Другое дело, что у Нижнего очень специфическая команда. Они играют в современный, быстрый, атакующий, бесшабашный хоккей и очень креативный. Единственное, с вратарями у них непростая ситуация.

"Авангард" Омск (2) - "Автомобилист" Екатеринбург (7)

"Автомобилист" скорее аутсайдер, но ему есть чем удивить. Есть вратарь, который не раз классно играл в плей-офф, есть мастеровитое нападение с лидером Дацюком, который прошел огонь и воду. Вот только оборона посредственная. "Авангард" - предсказуемая, прямолинейная команда. И вариативность соперника может стать для Омска проблемой.

"Металлург" Магнитогорск (3) - "Барыс" Нур-Султан (6)

Для меня одна из самых непредсказуемых пар. "Магнитка" не показывает результативного хоккея, всю "регулярку" она в основном хандрила, искала свою игру. Хотя под конец "Металлург" немного разошелся, Сергей Мозякин вернулся в состав. "Барыс" почти полностью состоит из легионеров, и вот от того, насколько эти легионеры хотят играть в плей-офф, будет многое зависеть.

"Салават Юлаев" Уфа (4) - "Трактор" Челябинск (5)

Если судить по "регулярке", Уфа должна проходить "Трактор", хоть челябинцы мне очень импонируют. Суммарное мастерство "Салавата" и разнообразие в игре преобладают над тем, что есть у "Трактора". "Трактор" может попытаться сыграть системно, закрыться, вратари у них терпеливые. Но юлаевцы должны быть сильнее за счет хорошей результативности, игры в атаке, большинства.

Где будем смотреть

2 марта, вторник

"Матч ТВ"

19.30 "Авангард" - "Автомобилист".

КХЛ ТВ

19.30 "Динамо" Мск - "Северсталь".

КХЛ HD

17.00 "Металлург" - "Барыс".

19.30 СКА - "Динамо" Мн.