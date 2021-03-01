В Майами сократят количество знаменитых пальм

Власти города Майами-Бич во Флориде сократят количество своих знаменитых качающихся пальм. По данным издания Miami Herald, официальные лица приступили к реализации 30-летнего плана по сокращению доли пальм в городе до одной четверти от общей площади насаждений к 2050 году. В настоящее время пальмы Arecaceae составляют более 55 процентов от лесного массива города, насчитывающего 48 900 деревьев.

Как сообщает издание, сокращение пальм необходимо для снижения влияния на климат и улучшения качества воздуха. В ближайшие недели будет вырублено около 1000 пальм в рамках уже запланированных строительных проектов. Эти пальмы на протяжении десятилетий являются основным продуктом открыток и туристических брошюр с изображением Майами, отмечает Guardian

Городские власти планируют высадить около 1300 новых видов деревьев вместо пальм в течение следующих двух десятилетий. Согласно планам мэрии, около 17 процентов территории города будет засажено дубами, ясенями, вязами и платанами. "Доказано, что эти деревья являются одним из наиболее эффективных инструментов смягчения последствий изменения климата", - сообщили в департаменте лесной службы Флориды.