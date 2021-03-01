В МЭР допустили введение экспортной пошлины на подсолнечное масло

Правительство может принять "необходимые меры по введению регулирования экспорта подсолнечного масла" в случае роста цен на него, сообщил "РГ" представитель Минэкономразвития.

Он напомнил, что проект постановления об установлении экспортной пошлины на подсолнечное масло внесен Минэкономразвития в правительство 14 декабря 2020 года. Однако до настоящего момента соответствующее решение правительством не принято, уточнили в ведомстве.

Проект постановления предусматривает введение пошлины в размере 15%, но не менее 135 евро за тонну. На момент внесения в правительство предполагалось, что экспортная пошлина будет установлена до конца 2020 года, если будут нарушены соглашения между производителями и розничными сетями. В соглашениях были зафиксированы цены на подсолнечное масло и сахар. Именно эти продукты подорожали в прошлом году сильнее всего. Для масла цены ограничили в 95 рублей за кг в опте и 110 рублей за кг в рознице. Соглашения действуют до конца первого квартала 2021 года. В Минэкономразвития уже неоднократно заявляли, что это была крайняя мера, чтобы быстро купировать проблему. Необходимости в продлении соглашений или распространении на другие продукты в министерстве не видят и даже считают эту меру опасной для экономики. Она может привести к дефициту товаров. Дальше сдерживать цены в Минэкономразвития предложили с помощью в том числе экспортных пошлин - на зерновые и масличные. Но о введении пошлины на подсолнечное масло пока речи не заходило.

Между тем, по информации исполнительного директора Масложирового союза Михаила Мальцева, пошлина может быть введена "в любой момент". Постановление полностью завизировано и ждет только подписи председателя правительства Михаила Мишустина, знает Мальцев. Чтобы избежать этого, производители готовы пусть даже и себе в убыток удерживать цены на подсолнечное масло для розницы до нового урожая подсолнечника. С 9 января пошлины на подсолнечник были повышены с 6,5% до 30%. Таким образом Масложировой союз рассчитывал сбить цены на семечку, что позволило бы избежать повышения себестоимости производства масла и, значит, убытков от продажи в розницу по фиксированным ценам. Однако после небольшого периода снижения цены на подсолнечник в декабре и начале января они снова стали расти, говорит Мальцев.

"Производители, придерживая продажи, начали новый разгон цен, которые в итоге превысили уровень декабря. В итоге переработчики фактически остановили закупки из-за неприемлемого уровня цен на сырье, так как многие сформировали свои запасы до конца сезона. А те, кто работает на коротком плече запасов, не готовы дальше накапливать убытки", - поясняет эксперт.

По его оценке, если пошлина все-таки будет введена, это приведет к более существенным финансовым потерям производителей масла и поставит отрасль на грань банкротства. До конца сезона потери могут составить около 19 млрд рублей, подсчитывает Мальцев.

По данным центра "Агроэкспорт" при Минсельхозе, за прошлый год экспорт продукции масложировой отрасли вырос на 20%, до 4,707 млрд долларов. По состоянию на 21 февраля масложировой продукции отгружено на экспорт на 605 млн долларов (плюс 9% к аналогичному периоду прошлого года). Больше половины приходится на подсолнечное масло. При этом средняя цена за тонну продукции увеличилась на 29% в сравнении с тем же периодом прошлого года. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН, цены на растительные масла в январе 2021 года достигли максимума с мая 2012 года. Подорожание подсолнечного масла объясняется плохим урожаем подсолнечника в основных странах-экспортерах. По прогнозам Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), в сезоне 20/21 в России может быть произведено 5,3 млн тонн подсолнечного масла, из которых при отсутствии экспортной пошлины за рубеж может быть поставлено 3,1-3,3 млн тонн (то есть около 60%). При этом доля бутылки для российской розницы в общем объеме производства подсолнечного масла составляет не более 25%. Остальное используется в производстве различных продуктов - от кондитерских изделий до красок.