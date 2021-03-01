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01.03.2021 01:00
Рубрика: Экономика

В МЭР допустили введение экспортной пошлины на подсолнечное масло

Текст: Татьяна Карабут
Правительство может принять "необходимые меры по введению регулирования экспорта подсолнечного масла" в случае роста цен на него, сообщил "РГ" представитель Минэкономразвития.
Фото: РИА Новости/ Павел Бедняков Фото: РИА Новости/ Павел Бедняков
Фото: РИА Новости/ Павел Бедняков

Он напомнил, что проект постановления об установлении экспортной пошлины на подсолнечное масло внесен Минэкономразвития в правительство 14 декабря 2020 года. Однако до настоящего момента соответствующее решение правительством не принято, уточнили в ведомстве.

Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости
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Проект постановления предусматривает введение пошлины в размере 15%, но не менее 135 евро за тонну. На момент внесения в правительство предполагалось, что экспортная пошлина будет установлена до конца 2020 года, если будут нарушены соглашения между производителями и розничными сетями. В соглашениях были зафиксированы цены на подсолнечное масло и сахар. Именно эти продукты подорожали в прошлом году сильнее всего. Для масла цены ограничили в 95 рублей за кг в опте и 110 рублей за кг в рознице. Соглашения действуют до конца первого квартала 2021 года. В Минэкономразвития уже неоднократно заявляли, что это была крайняя мера, чтобы быстро купировать проблему. Необходимости в продлении соглашений или распространении на другие продукты в министерстве не видят и даже считают эту меру опасной для экономики. Она может привести к дефициту товаров. Дальше сдерживать цены в Минэкономразвития предложили с помощью в том числе экспортных пошлин - на зерновые и масличные. Но о введении пошлины на подсолнечное масло пока речи не заходило.

Между тем, по информации исполнительного директора Масложирового союза Михаила Мальцева, пошлина может быть введена "в любой момент". Постановление полностью завизировано и ждет только подписи председателя правительства Михаила Мишустина, знает Мальцев. Чтобы избежать этого, производители готовы пусть даже и себе в убыток удерживать цены на подсолнечное масло для розницы до нового урожая подсолнечника. С 9 января пошлины на подсолнечник были повышены с 6,5% до 30%. Таким образом Масложировой союз рассчитывал сбить цены на семечку, что позволило бы избежать повышения себестоимости производства масла и, значит, убытков от продажи в розницу по фиксированным ценам. Однако после небольшого периода снижения цены на подсолнечник в декабре и начале января они снова стали расти, говорит Мальцев.

"Производители, придерживая продажи, начали новый разгон цен, которые в итоге превысили уровень декабря. В итоге переработчики фактически остановили закупки из-за неприемлемого уровня цен на сырье, так как многие сформировали свои запасы до конца сезона. А те, кто работает на коротком плече запасов, не готовы дальше накапливать убытки", - поясняет эксперт.

По его оценке, если пошлина все-таки будет введена, это приведет к более существенным финансовым потерям производителей масла и поставит отрасль на грань банкротства. До конца сезона потери могут составить около 19 млрд рублей, подсчитывает Мальцев.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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По данным центра "Агроэкспорт" при Минсельхозе, за прошлый год экспорт продукции масложировой отрасли вырос на 20%, до 4,707 млрд долларов. По состоянию на 21 февраля масложировой продукции отгружено на экспорт на 605 млн долларов (плюс 9% к аналогичному периоду прошлого года). Больше половины приходится на подсолнечное масло. При этом средняя цена за тонну продукции увеличилась на 29% в сравнении с тем же периодом прошлого года. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН, цены на растительные масла в январе 2021 года достигли максимума с мая 2012 года. Подорожание подсолнечного масла объясняется плохим урожаем подсолнечника в основных странах-экспортерах. По прогнозам Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), в сезоне 20/21 в России может быть произведено 5,3 млн тонн подсолнечного масла, из которых при отсутствии экспортной пошлины за рубеж может быть поставлено 3,1-3,3 млн тонн (то есть около 60%). При этом доля бутылки для российской розницы в общем объеме производства подсолнечного масла составляет не более 25%. Остальное используется в производстве различных продуктов - от кондитерских изделий до красок.

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