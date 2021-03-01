В Национальный корпус русского языка предложили добавить молодежный раздел

Российская академия наук (РАН) предлагает добавить молодежный раздел в Национальный корпус русского языка, который представляет собой информационно-справочную систему, основанную на собрании русских текстов с XVIII-XXI веков. Об этом сказал в ходе церемония закрытия всероссийского чемпионата сочинений "Своими словами" президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

Он отметил, что было бы интересно создать отдельный корпус молодежного языка и смотреть дальше за эволюцией его во времени. А молодежь подключить к работе в этой образовательной системе. "Это была бы уже настоящая научная работа. Под такую работу мы нашли бы грантовую поддержку, чтобы ребята почувствовали себя работающими в современной науке. И тогда участие в этом конкурсе будет ключом к тому, чтобы они стали заниматься наукой в этой гуманитарной области", - цитирует Сергеева ТАСС.

К слову, РАН обещает всем победителям конкурса "Своими словами" помощь наставников из числа ее членов и профессоров. А после снятия коронавирусных ограничений участники могут встретиться в зале президиума РАН и обсудить, как усовершенствовать Всероссийский чемпионат сочинений.

Справка "РГ"

Всероссийский чемпионат сочинений "Своими словами" проводится Национальным исследовательским университетом "Высшая школа экономики" совместно с РАН и Минобрнауки России при участии четырех вузов-соорганизаторов (МГПУ, МИФИ, ТГУ, УрФУ) и девяти региональных вузов-партнеров. Его уникальность в том, что участники могут набрать дополнительные баллы для поступления в вузы-партнеры проекта.