В первый день весны в Москве воздух прогреется до +3 градусов

Облачная с прояснениями погода и до +3 градусов будет в столичном регионе в понедельник, 1 марта. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

По данным метеорологов, московский регион будет находиться на восточной периферии малоподвижного антициклона. Поэтому воздух продолжит прогреваться, а вот осадков не ожидается. Температура в Москве составит от +1 до +3 градусов. Атмосферное давление в середине дня - 753 мм рт. ст.

Максимальная температура воздуха была 1 марта в 2000 и 2017 году, когда воздух прогрелся до +5,7. А самым сложным день был в 1881 голу, тогда воздух остыл до -30.