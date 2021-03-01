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01.03.2021 18:17
Рубрика: Общество

Дети любят счет

Почти 800 школьников стали победителями и призерами олимпиады "Миссия выполнима. Твое призвание - финансист!"
Текст: Дарья Худякова
В "Российской газете" наградили победителей олимпиады "Миссия выполнима. Твое призвание - финансист!". В этом году ее победителями стало 246 человек, а призерами - 509.

В 2021 году олимпиада проходила по шести предметам: истории, обществознанию, математике, экономике, информатике и английскому языку. Первые четыре направления входят в перечень олимпиад школьников на 2020/21 учебный год и дают возможность победителям и призерам поступить в вузы вне конкурса, при условии, что они наберут на ЕГЭ не меньше 75 баллов по соответствующему предмету. Информатика и английский язык не дают победителям и призерам таких льгот, но предоставляют им скидку 100% и 50% на обучение в Финансовом университете при успешном прохождении вступительных испытаний.

Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Правила итоговой аттестации школьников в 2021 году стали проще

Олимпиада проводится с 2007 года Финансовым университетом при правительстве РФ совместно с "РГ". В этом году в ней приняли участие более 50 тысяч школьников из всех 85 регионов, стран СНГ, Вьетнама и Афганистана.

Награждение было вдвойне торжественным, так как прошло в День рождения университета - ему исполнилось 102 года. "Добро пожаловать в наш любимый Финансовый университет, - сказал на церемонии награждения ректор университета Михаил Эскиндаров. - Мне хотелось бы, чтобы вы почувствовали, как серьезно мы к вам относимся, как мы ждем вас, ждем очень талантливых людей, в которых нуждается экономика России.

Победители олимпиады готовы менять экономику в лучшую сторону, а главное, знают, что нужно для этого делать. Иван Заикин считает, что для развития экономики нужно "образовывать людей, воспитывать у них финансовую грамотность", Алина Андриянова советует "подключать к работе над развитием экономики молодых специалистов". "У российской экономики есть огромнейший потенциал и его остается только раскрыть. Нужно построить крепкие институты, как политические, так и экономические", - уверен Александр Калугин, он хочет работать в области экономики и бизнеса, так как "это основа любой экономики". Сложно с ним не согласиться.

Миссия выполнима. Твое призвание - финансист! Общество Образование "Российская газета" РГ-Фото

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