В течение пяти лет в России появится единая цифровая платформа, которая позволит оформлять социальные пособия и выплаты в электронном виде и без бумажной волокиты. В 2021 году проект заработает в пилотном режиме в семи регионах, затем будет расширен на всю страну. Об этом рассказал 1 марта председатель правительства России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Кабмин продолжает работу по созданию так называемого социального казначейства, "системы, которая позволит упростить для людей получение социальной помощи - выплат, пособий, компенсаций - без хождения по различным инстанциям, сбора документов и справок", сказал Мишустин.

Для решения этой задачи утверждена концепция цифровой трансформации социальной сферы, она рассчитана на пять лет. "Будет создана единая цифровая платформа, которая позволит автоматически предоставлять помощь всем, кто в ней нуждается, в проактивном формате и без бумажной волокиты", - сообщил глава кабмина. По его словам, платформа объединит информационные системы разных ведомств, ускорит назначение пенсий и других выплат. "Уже в этом году в семи пилотных субъектах РФ будет запущен эксперимент. Там начислением региональных мер социальной поддержки займется Пенсионный фонд. Затем распространим эту практику на всю страну", - рассказал глава правительства. Кроме того, заработает единый контакт-центр, который будет круглосуточно предоставлять гражданам персональные консультации по видам социальной помощи.

Еще одно нововведение коснется опекунов и законных представителей - с этого года они смогут оформлять пособия на своих подопечных в электронном виде через портал госуслуг. "Без личного присутствия и бумажных документов, как это требуется сейчас", - подчеркнул Мишустин.

Вырастет число дистанционных сервисов для инвалидов, прежде всего тех, которые касаются главной процедуры для определения группы инвалидности - медико-социальной экспертизы.

"В течение пяти лет вся система социальной помощи перейдет в электронный формат", - заявил глава правительства. Но это не значит, что учреждения закроют свои двери для людей. "Разумеется, цифровая трансформация не заменит личного взаимодействия людей с различными ведомствами. Они по-прежнему будут проводить прием граждан. Кто захочет, сможет лично обратиться в государственные структуры для оформления различных компенсаций, пособий, во время живого общения решить все интересующие вопросы", - уточнил премьер.

Необходимо, чтобы все меры социальной поддержки можно было получать быстро и удобно

Кстати, успешный опыт электронного оформления пособий у россиян уже есть. "Автоматически начислялись пять тысяч рублей на детей до восьми лет, которые были введены по инициативе президента перед Новым годом", - напомнил Михаил Мишустин. "Необходимо, чтобы все меры социальной поддержки можно было получать так же быстро и удобно", - добавил он.

Еще одной темой совещания стала реализация национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Премьер напомнил, что на прошлом заседании правительства было выделено 100 миллиардов рублей на эти цели, эти средства в течение двух лет получат 69 регионов. "В том числе большую часть - 70,5 миллиарда рублей - в этом году", - уточнил Мишустин. В частности, в Крыму уже созданы такие ключевые объекты, как трасса "Таврида" и Крымский мост. "Также мы дополнительно направили региону 10,5 млрд рублей. Это позволит привести в порядок свыше 330 км дорог", - проинформировал глава правительства. "Задача руководителей субъектов РФ - полностью и в срок реализовать все запланированные работы по строительству, реконструкции и ремонту дорог, чтобы в городах и селах по всей стране люди увидели конкретные результаты этой работы", - отметил Мишустин.

Официально

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил новую меру поддержки предпринимателей. На льготную кредитную программу "ФОТ 3.0" будет направлено около 7,7 миллиарда рублей. "ФОТ 3.0" придет на смену предыдущей программе "ФОТ 2.0", действие которой заканчивается 1 апреля. Теперь, когда экономика постепенно восстанавливается, ставка кредитования составит три процента. Размер займа зависит от количества занятых в организации сотрудников, но максимум - 500 миллионов рублей. Главное - заемщик должен сохранить не менее 90 процентов рабочих мест в период кредитования. Подать заявку на заем сроком до 12 месяцев бизнес сможет в период с 9 марта по 1 июля. В течение первого полугодия предприниматели вправе не выплачивать основной долг и проценты по кредиту, а со второго полугодия это можно делать равными долями ежемесячно. Участвовать в программе смогут как небольшие, так и крупные компании из наименее восстановившихся отраслей экономики. Это касается в том числе гостиничного и ресторанного бизнеса, сфер культуры, туризма, спорта и развлечений.

Подготовил Владимир Кузьмин