В России разрабатывают вакцину, которая сможет защитить от COVID на 13-17 лет

ФМБА разрабатывает вакцину от COVID, которая будет стимулировать длительный клеточный иммунитет - он остается после прививки на 13-17 лет. Об этом рассказала глава ФМБА Вероника Скворцова на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Она пояснила, что антительный иммунитет обладает длительностью в несколько месяцев, а клеточный - может действовать годами, порой 13-17 лет.

"И второй момент, если вы позволите, - это разработка новой технологической платформы для создания вакцин против COVID следующего уже поколения, - цитирует Скворцову РИА Новости. - В том случае, если изменчивость вируса будет такова, что накопившиеся мутации в S-белке в рецепторном домене не позволят связываться антителам, мы разрабатываем вакцину, которая отличается тем, что воздействует не на S-белок, а на другие белковые компоненты вируса и прежде всего вызывает развитие не гуморального иммунитета, то есть через активацию антител, а развитие клеточного иммунитета, цитотоксического иммунитета, преимуществом которого является длительность".

Она отметила, что в экспериментальных работах доказано сохранение клеточного иммунитета до 13-17 лет.