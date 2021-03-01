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01.03.2021 15:40
Рубрика: Общество

В России разрабатывают вакцину, которая сможет защитить от COVID на 13-17 лет

Текст: Ирина Невинная
ФМБА разрабатывает вакцину от COVID, которая будет стимулировать длительный клеточный иммунитет - он остается после прививки на 13-17 лет. Об этом рассказала глава ФМБА Вероника Скворцова на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Она пояснила, что антительный иммунитет обладает длительностью в несколько месяцев, а клеточный - может действовать годами, порой 13-17 лет.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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"И второй момент, если вы позволите, - это разработка новой технологической платформы для создания вакцин против COVID следующего уже поколения, - цитирует Скворцову РИА Новости. - В том случае, если изменчивость вируса будет такова, что накопившиеся мутации в S-белке в рецепторном домене не позволят связываться антителам, мы разрабатываем вакцину, которая отличается тем, что воздействует не на S-белок, а на другие белковые компоненты вируса и прежде всего вызывает развитие не гуморального иммунитета, то есть через активацию антител, а развитие клеточного иммунитета, цитотоксического иммунитета, преимуществом которого является длительность".

Она отметила, что в экспериментальных работах доказано сохранение клеточного иммунитета до 13-17 лет.

Общество Здоровье Вакцинация от коронавируса

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